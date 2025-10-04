Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Θύρα 13: «Ίδιο έμβλημα, ίδιο όνομα, ίδιος κόσμος, διαφορετικός Παναθηναϊκός»
Οnsports team 04 Οκτωβρίου 2025, 00:31
EUROLEAGUE

Θύρα 13: «Ίδιο έμβλημα, ίδιο όνομα, ίδιος κόσμος, διαφορετικός Παναθηναϊκός»

Οι οργανωμένοι οπαδοί του Παναθηναϊκού έστειλαν το δικό τους μήνυμα με πανό που σήκωσαν στο ΟΑΚΑ, για την κατάσταση στην ποδοσφαιρική ομάδα.

Η Θύρα 13 πήρε θέση για την εικόνα που παρουσιάζει το ποδοσφαιρικό τμήμα του συλλόγου, κάνοντας λόγο για ίδιο σήμα, ίδιο κόσμο αλλά έναν διαφορετικό Παναθηναϊκό...

«Ίδιο έμβλημα, ίδιο όνομα, ίδιος κόσμος, διαφορετικός Παναθηναϊκός. Μπασκετική περηφάνια-ποδοσφαιρική σιχαμάρα», ανέφερε χαρακτηριστικά το πανό που σήκωσαν οι οπαδοί του Τριφυλλιού κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Μπαρτσελόνα στο «T-Center».

gate13 pano



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Μπαρτσελόνα: Εγκαταλείπει τη σκέψη της European Super League
1 ώρα πριν Μπαρτσελόνα: Εγκαταλείπει τη σκέψη της European Super League
EUROLEAGUE
EuroLeague: Σπουδαίες νίκες για Ζαλγκίρις και Χάποελ - Εύκολα η Μονακό - Αποτελέσματα και βαθμολογία
3 ώρες πριν EuroLeague: Σπουδαίες νίκες για Ζαλγκίρις και Χάποελ - Εύκολα η Μονακό - Αποτελέσματα και βαθμολογία
EUROLEAGUE
Xουάντσο Ερνανγκόμεθ: «Κλειδί η άμυνα, δεν ήταν αρκετό αυτό που κάναμε»
3 ώρες πριν Xουάντσο Ερνανγκόμεθ: «Κλειδί η άμυνα, δεν ήταν αρκετό αυτό που κάναμε»
EUROLEAGUE
Θύρα 13: «Ίδιο έμβλημα, ίδιο όνομα, ίδιος κόσμος, διαφορετικός Παναθηναϊκός»
3 ώρες πριν Θύρα 13: «Ίδιο έμβλημα, ίδιο όνομα, ίδιος κόσμος, διαφορετικός Παναθηναϊκός»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved