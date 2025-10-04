Θύρα 13: «Ίδιο έμβλημα, ίδιο όνομα, ίδιος κόσμος, διαφορετικός Παναθηναϊκός»

Οnsports team

Οι οργανωμένοι οπαδοί του Παναθηναϊκού έστειλαν το δικό τους μήνυμα με πανό που σήκωσαν στο ΟΑΚΑ, για την κατάσταση στην ποδοσφαιρική ομάδα.

Η Θύρα 13 πήρε θέση για την εικόνα που παρουσιάζει το ποδοσφαιρικό τμήμα του συλλόγου, κάνοντας λόγο για ίδιο σήμα, ίδιο κόσμο αλλά έναν διαφορετικό Παναθηναϊκό...

«Ίδιο έμβλημα, ίδιο όνομα, ίδιος κόσμος, διαφορετικός Παναθηναϊκός. Μπασκετική περηφάνια-ποδοσφαιρική σιχαμάρα», ανέφερε χαρακτηριστικά το πανό που σήκωσαν οι οπαδοί του Τριφυλλιού κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Μπαρτσελόνα στο «T-Center».