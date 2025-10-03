Παναθηναϊκός AKTOR - Μπαρτσελόνα 96-103: Πλήρωσε άμυνα, ριμπάουντ και τον κακό του εαυτό

Ο Παναθηναϊκός παρουσίασε το πολύ κακό του πρόσωπο κόντρα στην Μπαρτσελόνα και δικαίως γνώρισε την ήττα από τους “Μπλαουγκράνα” με 96-103. Οι “πράσινοι” δεν μπήκαν ποτέ στο πνεύμα της αναμέτρησης, δεν κατάφεραν ποτέ να υπερκεράσουν την ενέργεια της Μπαρτσελόνα και χάνοντας 19 αμυντικά ριμπάουντ δε θα μπορούσαν να περιμένουν τίποτα καλύτερο. Καλύτερος παίκτης για τον Παναθηναϊκό ο Χουάντσο με 25 πόντους, ενώ για τους νικητές εξαιρετικοί οι Κλάιμπερν και Σενγκέλια με 23 και 17 πόντους αντίστοιχα.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε την αναμέτρηση με πολύ άσχημο τρόπο μιας και οι “πράσινοι” δεν είχαν καθόλου καλό ρυθμό στην επίθεση, δεν είχαν αποστάσεις, ούτε καλή κυκλοφορία της μπάλας, ενώ στην άμυνα δεν έδειχναν καθόλου… συγκέντρωση. Αυτό το εκμεταλλεύτηκαν οι παίκτες του Πεναρόγια οι οποίοι συνδέθηκαν από τη γραμμή του τρίποντου και με σερί 0-11 πήραν ένα πολύ σημαντικό προβάδισμα βάζοντας δύσκολα στην ομάδα του παναθηναϊκού στο πρώτο τρίλεπτο της αναμέτρησης.

Ο Εργκίν αταμάν κάλεσε τάιμ άουτ σε… άγρια κατάσταση και προχώρησε στην αλλαγή των 4 από τους 5 παίκτες που ξεκίνησαν το ματς. Ο μόνος που έμεινε στο παρκέ ήταν ο Κέντρικ Ναν ο οποίος πέτυχε το πρώτο καλάθι της ομάδας του, 3:30 λεπτά από την έναρξη της αναμέτρησης και στη συνέχεια έδωσε πάρε βάλε κάρφωμα στον Ομέρ Γιούρτσεβεν ο οποίος έβαλε… φωτιά στο “Τ-Center”.

Απάντηση στην… απάντηση

Αυτή ήταν μόνο η αρχή μιας και ο Παναθηναϊκός με πολύ καλή άμυνα και τρέξιμο στον αιφνιδιασμό “έτρεξε” σερί 13-0, απάντησε στους Ισπανούς και πήρε προβάδισμα με 13-11.

Ο Παναθηναϊκός, όμως, είχε πολύ μεγάλο πρόβλημα για ένα ακόμα ματς με τα αμυντικά του ριμπάουντ δίνοντας συνεχώς δεύτερες ευκαιρίες στους παίκτες της Μπαρτσελόνα. Η συνέχεια δεν ήταν καθόλου καλή για τους γηπεδούχους, μιας και οι Καταλανοί… ανταπάντησα και με “όπλο” τους τις δεύτερες ευκαιρίες έκαναν σερί 4-15 και το δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με σκορ 17-26.

11 επιθετικά η Μπαρτσελόνα και στο -9 ο Παναθηναϊκός

Ο Τι Τζέι Σορτς… συστήθηκε στους φίλους του Παναθηναϊκού, με την έναρξη της δεύτερης περιόδου, μετά την κακή πρεμιέρα του με το τριφύλλι στο στήθος και με εντυπωσιακό γκολ-φάουλ έκανε το 20-26. Οι “πράσινοι” έδειχναν να έχουν και πάλι το μυαλό τους στο ματς και μείωσαν σε 24-26, με το ματς ουσιαστικά να αρχίζει από την αρχή.

“Μάχη” Χουάντσο - Βίλι

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ ήταν ο παίκτης που έκανε τη διαφορά για τον Παναθηναϊκό, καθώς έδινε συνεχώς λύσεις από την περίμετρο με τον Μήτογλου να κάνει το 35-36 στο 15’ και να σηκώνει και πάλι το κλειστό στο… πόδι. Πάντερ και Βίλι Ερναγκόμεθ έκαναν την διαφορά με την Μπαρτσελόνα στο τέλος του ημιχρόνου να έχει συνολικά 20 ριμπάουντ, εκ των οποίων τα 11 ήταν επιθετικά. Και αυτός ήταν ο λόγος που οι Καταλανοί έφτασαν να προηγούνται ακόμα και με 40-49, αλλά ο Χουάντσο ήταν και πάλι εκεί με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια με το σκορ στο 45-51.

Συνεχώς μπροστά οι Καταλανοί

Το ξεκίνημα του Παναθηναϊκού στο δεύτερο μέρος ήταν πάρα πολύ κακό με τη Μπαρτσελόνα να μπαίνει αποφασισμένη στο δεύτερο μέρος και να βάζει πολύ πολύ δύσκολα στους “πράσινους”. Οι Καταλανοί προηγήθηκαν γρήγορα μς 10 πόντους, 48-58, με τον Παναθηναϊκό να έχει πολλά αμυντικά προβλήματα και παράλληλα να προσπαθεί μνα διαχειριστεί την πολύ κακή διαιτησία του Λοτερμόζερ ο οποίος έβλεπε μόνο Μπαρτσελόνα. Στο 25’ ο Ντίνος Μήτογλου μείωσε σε 58-66, με τον Σλούκα να δείχνει τον δρόμο για τους συμπαίκτες του και να προσπαθεί να τους ξυπνήσει μέσα από την άμυνα του. Την ίδια στιγμή ο Έλληνας παίκτης μείωσε σε 62-69, με τον Χουάντσο να αναλαμβάνει δράση και να κλείνει το δεκάλεπτο με σκορ 69-75.

Όσο και να προσπαθούσε δε... μπορούσε

Το πρώτο λεπτό της 4ης περιόδου ήταν ένας νέος... εφιάλτης για το «τριφύλλι», αφού τα τρίποντα των Πάντερ - Κλάιμπερν «εκτόξευσαν» τη Μπαρτσελόνα στο +12 (69-81). Ο Σλούκας πήρε άρον άρον τη θέση του Καλαϊτζάκη, ο Σορτς έκανε ένα «φτηνό» λάθος και ο Πάντερ «έγραψε» το +15 (69-84 στο 32'). Ο Γκραντ αντικατέστησε τον Σορτς, ενώ μετά το 4ο φάουλ του Σλούκα ο Όσμαν πήρε τη θέση του (71-84 στο 32'). Η «Μπάρτσα» έκλεψε ακόμα μια μπάλα (λάθος του Γκραντ) και με ένα -ακόμα- φάουλ που είδαν μόνο οι τρεις ρέφερι, ο Ουίλι έκανε το 71-85. Τότε ο Αταμάν αποφάσισε να επαναφέρει τον Σλούκα αντί του Όσμαν, με τον Κλάιμπερν να στέλνει τους Καταλανούς στο +16 (71-87) και τον Μήτογλου να επιστρέφει.

Σε εκείνο το σημείο ο Ερνανγκόμεθ ήταν ο παίκτης που... αρνούνταν να χάσει. Σκόραρε για το 73-87, έκλεψε μια μπάλα, βρήκε 2/2β. για το 78-88, κατέβασε ένα επιθετικό ριμπάουντ και σκόραρε ξανά για το 80-88, κατεβάζοντας την απόσταση σε μονοψήφιο (36'). Όμως, οι κακές «πράσινες» περιστροφές «χάρισαν» άλλο ένα ελεύθερο τρίποντο τους Καταλανούς (80-91, Λαπροβίτολα). Ο Χουάντσο σκόραρε ξανά (82-91), ο Αταμάν έκανε challenge για act of violence εις βάρος του Σλούκα έπειτα από ένα άστοχο λέι απ του Όσμαν, ενώ ένα κόψιμο του Ναν έγινε... δυο βολές για τον Βέσελι. Οι διαιτητές πήγαν στο instant replay, δεν δικαίωσαν το challenge του Τούρκου και ο Ρογκαβόπουλος γύρισε έπειτα από ώρα. Ο Βέσελι έκανε 0/2β., αλλά η Μπαρτσελόνα βρήκε επιθετικό ριμπάουντ για το 82-93, με τον Μήτογλου να σκοράρει άμεσα για τρεις (85-93). Το ίδιο έκανε και ο Λαπροβίτολα, απέναντι σε μία ακόμα κακή «πράσινη» άμυνα (85-96), αλλά και ο Σλούκας (88-96) με 2' για τη λήξη. Οι Καταλανοί έπαιξαν με τον χρόνο, ο Κλάιμπερν ευστόχησε στο 16ο τρίποντο των φιλοξενούμενων (88-99) και «σφράγισε» το διπλό των «μπλαουγκράνα» ( τελικό).

Τα Δεκάλεπτα: 17-26, 45-51, 69-75, 96-103

Δείτε εδώ τα συνολικά στατιστικά της αναμέτρησης