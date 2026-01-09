Ομάδες

Super League: Ανακοινώθηκε η αναβολή του Asteras Aktor – Ολυμπιακός
Onsports Team 09 Ιανουαρίου 2026, 16:49
SUPER LEAGUE

Super League: Ανακοινώθηκε η αναβολή του Asteras Aktor – Ολυμπιακός

Μετά από αίτημα των «ερυθρόλευκων» επισημοποιήθηκε η αναβολή του αγώνα που ήταν προγραμματισμένος για τις 17 Ιανουαρίου.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός κατέθεσε αίτημα αναβολής του εκτός έδρας παιχνιδιού της με τον Asteras Aktor για την 17η αγωνιστική της Super League. Όπως έχει το δικαίωμα. Αμέσως λοιπόν αυτό έγινε δεκτό και έτσι το ματς αναβάλλεται και επίσημα. Προκειμένου να προετοιμαστούν καλύτερα οι «ερυθρόλευκοι» για το Champions League και την Μπάγερ Λεβερκούζεν (20/1). 
 
Η ανακοίνωση της λίγκας: 
 
«Ανακοινώνεται ότι ο αγώνας ASTERAS AKTOR - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αναβάλλεται κατόπιν εγγράφου αιτήματος της ΠΑΕ Ολυμπιακός και σε εφαρμογή των από 25.06.2025, 09.09.2025 και 08.12.2025 ομόφωνων αποφάσεων του Δ.Σ. της Super League. Ο αγώνας θα οριστεί εκ νέου από τη Διοργανώτρια Αρχή».
 


