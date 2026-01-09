Ομάδες

Ολυμπιακός: Χωρίς Ποντένσε και Ροντινέι η αποστολή για το ματς με τον Ατρόμητο
Onsports Team 09 Ιανουαρίου 2026, 17:12
SUPER LEAGUE / Ολυμπιακός

Οι παίκτες που έχει στη διάθεσή του ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το πρώτο ματς Super League του 2026 που δίνουν οι «ερυθρόλευκοι».

Ο Ολυμπιακός το απόγευμα του Σαββάτου (10/1) δίνει στο Περιστέρι τον πρώτο του αγώνα Super League για το 2026. Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν τη νίκη λίγες μέρες πριν το ματς Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ.

Σε αυτή την προσπάθεια δεν θα βοηθήσουν οι Ποντένσε και Ροντινέι που είναι εκτός αποστολής και δεν θα αγωνιστούν με τον Ατρόμητο. Ο Πορτογάλος έχει ενοχλήσεις στους προσαγωγούς και ο Βραζιλιάνος ίωση.

Η αποστολή που ανακοίνωσε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ:

Μπότης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Μάνσα, Ρέτσος, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.

 G-OrcDEXgAAAIr5.jpg



