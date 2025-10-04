Ομάδες

Παναθηναϊκός: «Μόνο(ς) ο Χουάντσο…» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων (04/10)
INTIME SPORTS
Onsports team 04 Οκτωβρίου 2025, 08:28
Παναθηναϊκός: «Μόνο(ς) ο Χουάντσο…» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων (04/10)

Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες του Σαββάτου (04/10).

Ο Παναθηναϊκός έβγαλε στο παρκέ τον κακό του εαυτό και η Μπαρτσελόνα σκόραρε 103 πόντους στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων παίρνοντας μια πολύ σπουδαία νίκη (103-96).

Χαρακτηριστικοί είναι κι οι τίτλοι των αθλητικών εφημερίδων του Σαββάτου (04/10), όπου μπορεί να διαβάσει κάποιος «Μόνο(ς) ο Χουάντσο…» και «Δύο «παρών», 7στερος «απών»».

Από εκεί και πέρα, στον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό υπάρχουν «πιθανές δεύτερες σκέψεις», όσον αφορά στην παραμονή του Χρήστου Κόντη στην τεχνική ηγεσία.

«Συναγερμός!» στην ΑΕΚ, όπου αναζητείται άμεση αντίδραση με νίκη και καλή εμφάνιση κόντρα στην επικίνδυνη Κηφισιά.

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων


