EuroLeague: Εκτός έδρας Παναθηναϊκός κι Ολυμπιακός, μεγάλο σερβικό ντέρμπι - Το τηλεοπτικό πρόγραμμα
Onsports Team 11 Δεκεμβρίου 2025, 11:47
EUROLEAGUE / Ολυμπιακός / Παναθηναϊκός

EuroLeague: Εκτός έδρας Παναθηναϊκός κι Ολυμπιακός, μεγάλο σερβικό ντέρμπι - Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα της 15ης αγωνιστικής της EuroLeague, στην οποία ξεχωρίζει το ντέρμπι Παρτίζαν – Ερυθρός Αστέρας.

Η EuroLeague, η κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση στο χώρο του μπάσκετ και μεγαλύτερη όλων των εποχών, ετοιμάζεται για τη συναρπαστική 15η αγωνιστική και τις αναμετρήσεις Αρμάνι Μιλάνο – Παναθηναϊκός AKTOR και Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός.

Οι «πράσινοι» βρίσκονται στο Μιλάνο για να αντιμετωπίσουν την Αρμάνι (11/12, 21:30) την ίδια στιγμή που οι «ερυθρόλευκοι» ταξιδεύουν στη Βαρκελώνη για να κοντραριστούν με τη Μπαρτσελόνα (12/12, 21:30).

Από το υπόλοιπο πρόγραμμα ξεχωρίζουν οι αγώνες Μονακό - Φενέρμπαχτσε και Παρτίζαν - Ερυθρός Αστέρας (12/12, 21:30).

Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου

  • 21:05 Μακάμπι – Βιλερμπάν, Novasports Start σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη
  • 21:30 Αρμάνι Μιλάνο - Παναθηναϊκός AKTOR, Novasports Prime σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη
  • 21:30 Βαλένθια - Αναντολού Εφές, Novasports5 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου
  • 21:45 Παρί – Ζάλγκιρις, Novasports6 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα
  • 22:00 Ρεάλ Μαδρίτης – Μπασκόνια, Novasports4 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου

  • 18:00 Ντουμπάι – Μπάγερν, Novasports5 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου
  • 20:30 Μονακό – Φενέρμπαχτσε, Novasports4 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη
  • 21:30 Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός, Novasports Prime σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή
  • 21:30 Παρτίζαν - Ερυθρός Αστέρας, Novasports5 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα
  • 21:30 Βίρτους Μπολόνια - Χάποελ Τελ Αβίβ, Novasports Start σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη


