Παναθηναϊκός: Για την υπέρβαση στον Χολαργό κόντρα στον Αστέρα
Onsports Team 11 Δεκεμβρίου 2025, 11:16
ΜΠΑΣΚΕΤ / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Για την υπέρβαση στον Χολαργό κόντρα στον Αστέρα

Η ομάδα της Σελέν Ερντέμ υποδέχεται το απόγευμα τον αήττητο Ερυθρό Αστέρα (18:00) έχοντας και πάλι τη δυναμική συμπαράσταση του κόσμου της. 

Έτοιμος για μία ακόμα ευρωπαϊκή υπέρβαση είναι ο Παναθηναϊκός ο οποίος μετά από μια εξαιρετική, μέχρι τώρα, πορεία σε Ελλάδα και Ευρώπης θέλει να κάνει το βήμα παραπάνω. 

Μετά από την εντυπωσιακή της επίδοση στην πρώτη φάση του EuroCup (4-2) ο Παναθηναϊκός θέλει να κάνει… θόρυβο στη διοργάνωση και σήμερα έχει την ευκαιρία του. 

Η ομάδα της Σελίν Ερντέμ υποδέχεται τον αήττητο Ερυθρό Αστέρα και ένα από τα φαβορί της διοργάνωσης, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και ψάχνει μια υπέρβαση που θα την απογειώσει. 

Δεδομένου ότι στο Eurocup επιτρέπονται δύο Αμερικανίδες, ο Παναθηναϊκός αφήνει εκτός ρόστερ τη Μπράουν και θα αγωνιστεί με ξένες τις Σεντόνα Πρινς και Φιτζέραλντ, συν την κοινοτική Βίτολα. 

Από την άλλη ο Ερυθρός Αστέρας, δικαίως, θεωρείται ως ένα από τα μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου και μάλιστα πριν από λίγες ημέρες ενισχύθηκε ακόμα περισσότερο με την Ουκρανή σουτέρ Ιακούποβα που προέρχεται από την Ευρωλίγκα.

Προπονήτρια είναι η Μαρίνα Μάλκοβιτς, κόρη του σπουδαίου Μπόζινταρ και παράλληλα head coach της Εθνικής Σερβίας γυναικών και με πολύ μεγάλες διακρίσεις στο βιογραφικό της. 



