Πήρε... φωτιά το Ηράκλειο για τα 100 χρόνια του ΟΦΗ - Εντυπωσιακό βίντεο από drone
Onsports Team 11 Δεκεμβρίου 2025, 12:13
SUPER LEAGUE

Πήρε... φωτιά το Ηράκλειο για τα 100 χρόνια του ΟΦΗ - Εντυπωσιακό βίντεο από drone

Ο ΟΦΗ γιορτάζει και μαζί του γιορτάζει και όλη η Κρήτη.

Στις 10 Δεκεμβρίου συμπληρώθηκαν τα 100 χρόνια από την ίδρυση του μεγαλύτερου συλλόγου του νησιού και οι οπαδοί της ομάδας ετοίμασαν ένα τεράστιο pyro show κατά μήκος των Ενετικών Τειχών στην πόλη του Ηρακλείου.

Η ΠΑΕ ΟΦΗ έδωσε στη δημοσιότητα ένα εντυπωσιακό βίντεο με πλάνα από drone, που αποτυπώνει με τον καλύτερο τρόπο τι ακριβώς συνέβη στην πρωτεύουσα της Κρήτης το βράδυ της Τετάρτης.



