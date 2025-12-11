Ομάδες

Κρις Σίλβα: Οδήγησε την ΑΕΚ στη νίκη... κουτσαίνοντας και μπήκε στην Team of the Week του BCL
Onsports Team 11 Δεκεμβρίου 2025, 12:39
ΜΠΑΣΚΕΤ / ΑΕΚ

Ο Κρις Σίλβα ξεχώρισε στη νίκη της ΑΕΚ επί της Λέβιτσε μπαίνοντας για τρίτη φορά στην Team of the Week του BCL..

Ο Κρις Σίλβα συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του στην ΑΕΚ και δικαίως έχει τραβήξει πάνω του πολλά βλέμματα από την EuroLeague.

Ο Γκαμπονέζος σέντερ, μάλιστα, έκανε τρομερά πράγματα στη νίκη της ομάδας του επί της Λέβιτσε στην παράταση, αντιμετωπίζοντας πρόβλημα στον οπίσθιο μηριαίο από το 25ο λεπτό της αναμέτρησης, όταν και αποχώρησε με πόνους από το παρκέ.

Αυτό όμως δεν τον εμπόδισε να σφίξει τα δόντια και να μείνει στο ματς μέχρι το τέλος, όντας ο MVP της αναμέτρησης με 19 πόντους, 9 ριμπάουντ, 3ασίστ, 3 κλεψίματα, 2 μπλοκ, 7/8 σουτ και 33 βαθμούς αξιολόγησης.

Μάλιστα, για τρίτη φορά φέτος στη φάση των ομίλων, ο Κρις Σίλβα βρίσκεται στην Team of the Week του BCL, έχοντας μάλιστα αναδειχθεί Player of the Week νωρίτερα στη διοργάνωση. Μαζί του στην κορυφαία πεντάδα της εβδομάδας βρίσκονται οι Τζέι Ντι Νότε (Τραπάνι), Μάλτε Ντέλοου (Άλμπα Βερολίνου), Κιθ Τζόρνταν (Σαμπάχ) και Τζακ Ουάιτ (Μερσίν).

Δείτε βίντεο:



