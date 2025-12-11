Ομάδες

Σαμσουνσπόρ - ΑΕΚ: Με Μάνταλο και Ελίασον το πλάνο Νίκολιτς - Η ώρα και το κανάλι
Onsports Team 11 Δεκεμβρίου 2025, 13:21
CONFERENCE LEAGUE / ΑΕΚ

Σαμσουνσπόρ - ΑΕΚ: Με Μάνταλο και Ελίασον το πλάνο Νίκολιτς - Η ώρα και το κανάλι

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει απόψε τη Σάμσουνσπορ για την 5η αγωνιστική της League Phase του Conference League - Πού θα δείτε τον αγώνα.

Με ανεβασμένη ψυχολογία και αυτοπεποίθηση η ΑΕΚ αγωνίζεται απόψε (19:45, Cosmote Sport 4 HD) στην Τουρκία απέναντι στη Σάμσουνσπορ, αναζητώντας τη νίκη που θα τη στείλει στην πρώτη οκτάδα της βαθμολογίας του Conference League.

Η νίκη στη Φλωρεντία έδειξε πως η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς μπορεί να πάρει το αποτέλεσμα που θέλει απέναντι σε οποιοδήποτε αντίπαλο σε αυτή τη διοργάνωση, με τον σύλλογο της Σαμψούντας πάντως να αποτελεί ένα ισχυρό εμπόδιο.

Η τουρκική ομάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα της League Phase του Conference League, με 10 βαθμούς μετά από 4 αγωνιστικές. Η μοναδική της βαθμολογική απώλεια ήρθε την περασμένη αγωνιστική, με το 2-2 στην έδρα της Μπρέινταμπλικ, με την ΑΕΚ να θέλει να κάνει κι αυτή τη ζημιά της.

Αγωνιστικά, ο Νίκολιτς δεν υπολογίζει στον Ζίνι που έμεινε εκτός αποστολής καθώς δεν έχει φτάσει ακόμα στο 100%, αντίθετα επιστρέφει ο Κουτέσα. Στη διάθεση του προπονητή είναι κανονικά και οι Ελίασον και Μάνταλος.

Η πιθανή ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Ρέλβας, Μουκουντί, Πήλιος, Πινέδα, Περέιρα, Μαρίν, Μάνταλος, Ελίασον, Γιόβιτς.

Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για τις 19:45, με κάλυψη από το Cosmote Sport 4 HD.



