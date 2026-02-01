Ομάδες

Μποχωρίδης και Σλούκας κράτησαν μαζί τη φανέλα με το «19» στη μνήμη του Άλκη Καμπανού
oNSPOrts Team 01 Φεβρουαρίου 2026, 17:18
BASKET LEAGUE

Τέσσερα χρόνια πέρασαν από τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού, στις 1/2/2022 και σήμερα η οικογένεια του Άρη τιμάει τη μνήμη του, μαζί με τον Παναθηναϊκό. 

Οι αρχηγοί του Άρη και του Παναθηναϊκού, Λευτέρης Μποχωρίδης και Κώστας Σλούκας κράτησαν από κοινού μία φανέλα με το Νο. 19 (αντιστοιχεί στην ηλικία του Άλκη Καμπανού) στο κέντρο του γηπέδου, με όλο το γήπεδο να χειροκροτάει.

Επίσης, στο γήπεδο είναι αναρτημένο μόνο ένα πανό από τους φίλους του Άρη το οποίο γράφει: «Άλκη ζεις και δε θα ξεχαστείς».

 


