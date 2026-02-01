Ομάδες

LIVE Παναθηναϊκός - Κηφισιά: O αγώνας της Λεωφόρου για τη Super League
Ηλίας Λαλιώτης Ηλίας Λαλιώτης 01 Φεβρουαρίου 2026, 17:10
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

LIVE Παναθηναϊκός - Κηφισιά: O αγώνας της Λεωφόρου για τη Super League

Δείτε LIVE την εξέλιξη στην αναμέτρηση Παναθηναϊκός - Κηφισιά για τη 19η αγωνιστική της Super League.

Ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στη Λεωφόρο με στόχο την επανεκκίνηση, φιλοξενώντας την Κηφισιά (1/2, 17:30), για την 19η αγωνιστική της Super League.

Μετά από μια σειρά αποτελεσμάτων που δεν ανταποκρίνονται στην ποιότητα και τις φιλοδοξίες του, το Τριφύλλι καλείται να επανέλθει στις νίκες, να ανακτήσει τη χαμένη του αυτοπεποίθηση και να ξαναμπεί δυναμικά στη μάχη της τετράδας στο πρωτάθλημα.

Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ παραμένει «ζωντανή» και ανταγωνιστική σε Ευρώπη και Κύπελλο, όμως η Super League έχει μέχρι στιγμής εξελιχθεί σε μια δύσκολη διαδρομή με αναποδιές και απώλειες που κόστισαν.

Το σημερινό παιχνίδι απέναντι στην Κηφισιά έχει χαρακτήρα must-win, καθώς δεν υπάρχουν περιθώρια για νέες οπισθοχωρήσεις.

Δείτε την εξέλιξη της αναμέτρησης:



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός - Κηφισιά: Τα γκολ των Τετέι, Σφιντέρσκι και Ταμπόρδα - Δείτε βίντεο
11 λεπτά πριν Παναθηναϊκός - Κηφισιά: Τα γκολ των Τετέι, Σφιντέρσκι και Ταμπόρδα - Δείτε βίντεο
SUPER LEAGUE
«Δακρύζει» η Τούμπα: Συγκλονιστικές εικόνες πριν το ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός | Δείτε βίντεο
12 λεπτά πριν «Δακρύζει» η Τούμπα: Συγκλονιστικές εικόνες πριν το ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός | Δείτε βίντεο
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός - Κηφισιά 3-0: «Λάτιν» σφραγίδα στη Λεωφόρο, άνοιξε λογαριασμό ο Τετέι (vid)
23 λεπτά πριν Παναθηναϊκός - Κηφισιά 3-0: «Λάτιν» σφραγίδα στη Λεωφόρο, άνοιξε λογαριασμό ο Τετέι (vid)
SUPER LEAGUE
LIVE ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός: Η αναμέτρηση της Τούμπας στη «σκιά» της τραγωδίας
39 λεπτά πριν LIVE ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός: Η αναμέτρηση της Τούμπας στη «σκιά» της τραγωδίας
Όλες οι ειδήσεις
