LIVE Παναθηναϊκός - Κηφισιά: O αγώνας της Λεωφόρου για τη Super League

Δείτε LIVE την εξέλιξη στην αναμέτρηση Παναθηναϊκός - Κηφισιά για τη 19η αγωνιστική της Super League.

Ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στη Λεωφόρο με στόχο την επανεκκίνηση, φιλοξενώντας την Κηφισιά (1/2, 17:30), για την 19η αγωνιστική της Super League.

Μετά από μια σειρά αποτελεσμάτων που δεν ανταποκρίνονται στην ποιότητα και τις φιλοδοξίες του, το Τριφύλλι καλείται να επανέλθει στις νίκες, να ανακτήσει τη χαμένη του αυτοπεποίθηση και να ξαναμπεί δυναμικά στη μάχη της τετράδας στο πρωτάθλημα.

Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ παραμένει «ζωντανή» και ανταγωνιστική σε Ευρώπη και Κύπελλο, όμως η Super League έχει μέχρι στιγμής εξελιχθεί σε μια δύσκολη διαδρομή με αναποδιές και απώλειες που κόστισαν.

Το σημερινό παιχνίδι απέναντι στην Κηφισιά έχει χαρακτήρα must-win, καθώς δεν υπάρχουν περιθώρια για νέες οπισθοχωρήσεις.

Δείτε την εξέλιξη της αναμέτρησης: