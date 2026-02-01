Ολυμπιακός, Μπαρτζώκας: «Νιώθω χαρούμενος και πιο ασφαλής με το ρόστερ»

Οnsports Team

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για το «ερυθρόλευκο» ρόστερ, κατά την αναχώρηση του Ολυμπιακού για την εκτός έδρας αναμέτρηση της Euroleague κόντρα στην Ντουμπάι.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για την κατάσταση του Ολυμπιακού και το ματς: «Είναι μία ομάδα με εξαιρετικό επιθετικό ταλέντο. Είναι δύσκολο να την κερδίσεις στην έδρα της. Υπάρχει αλλαγή ώρας και για αυτό ταξιδεύουμε νωρίτερα. Νιώθουμε καλά και ότι βελτιωνόμαστε σε τομείς σαν ομάδα. Πολλές φορές αυτό σε κάθε ματς δεν μετράει».

Για το μεγάλο ρόστερ: «Δεν μπορώ να παραπονεθώ για το μεγάλο ρόστερ, αλλά ίσα ίσα πρέπει να είμαι πολύ ευχαριστημένος. Υπάρχουν παίκτες με ταλέντο που μπορούν να κάνουν διαφορετικά πράγματα, όπως οι τρεις ψηλοί που μας έχουν άλλα χαρακτηριστικά μεταξύ τους και ο καθένας μπορεί να προσφέρει πολλά. Είναι ένα μεγάλο ρόστερ, αλλά με το Περιστέρι παίξαμε με 10 παίκτες. Έτσι είναι το ευρωπαϊκό μπάσκετ με τα πολλά ματς. Νιώθω χαρούμενος και πιο ασφαλής με το ρόστερ. Σας θυμίζω η απουσία του Μιλουτίνοφ ήταν στο ματς με τη Φενέρ. Όταν γυρίσουν ο Μόρις, ο Νιλικίνα και ο Παπανικολάου θα έχουμε λύσεις για κάθε πρόβλημα».

Για την αγκαλιά με τον Ντόρσεϊ: «Είχαμε μιλήσει πριν στο τάιμ-άουτ που είχε κάνει κάποια λάθη και του είπε ότι θα βάλεις το σουτ για αυτό και με έδειξε μετά. Επειδή το έβαλε ήταν κάτι πριν που είπαμε. Είναι μία ανταπόδοση του ενός με τον άλλον. Η αγκαλιά ήταν η χαρά της νίκης».

Για το κλίμα στην ομάδα: «Δεν ξέρω που έχει γραφτεί. Οι ομάδες είναι οικογένειες. Ούτε είναι όλα ρόδινα, αλλά ούτε όλα άσχημα. Πάντα υπάρχουν αυξομειώσεις. Είναι το καλύτερο κλίμα που έχω συναντήσεις και από τις καλύτερες δουλειές που έχουμε κάνει».