Παναθηναϊκός AKTOR: «Συνεχίζουμε… Είναι μόνο η αρχή!» - Το μήνυμα μετά την ήττα από την Μπαρτσελόνα
EUROKINISSI
Οnsports team 04 Οκτωβρίου 2025, 12:55
EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: «Συνεχίζουμε… Είναι μόνο η αρχή!» - Το μήνυμα μετά την ήττα από την Μπαρτσελόνα

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR έστειλε το μήνυμα ενόψει της συνέχειας, μετά την ήττα από την Μπαρτσελόνα, για τη 2η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Παναθηναϊκός έβγαλε στο παρκέ τον κακό του εαυτό και η Μπαρτσελόνα σκόραρε 103 πόντους στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων παίρνοντας μια πολύ σπουδαία νίκη (103-96).

Η σεζόν, βέβαια, μόλις ξεκίνησε κι η διοργάνωση έχει πολύ δρόμο μπροστά της! Το «τριφύλλι» με ανάρτησή του στα social media έστειλε το μήνυμα, ενόψει της συνέχειας της αγωνιστικής περιόδου, η οποία μοιάζει φέτος με «μαραθώνιο».

«Συνεχίζουμε να προχωράμε μπροστά. Είναι μόνο το ξεκίνημα», έγραψαν χαρακτηριστικά οι «πράσινοι» το επόμενο πρωί της αναμέτρησης στο «Telekom Center Athens».

Δείτε το ποστ της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR


