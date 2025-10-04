Αποστολή με απουσίες για την Εθνική Ισπανίας

Onsports Team

Καρβαχάλ, Νίκο Γουίλιαμς και Μοράτα δεν είναι διαθέσιμοι για τα ματς του Οκτωβρίου στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου – Η αποστολή της «φούρια ρόχα».

Ο προπονητής της Ισπανίας, Λουίς ντε λα Φουέντε, έκανε γνωστή την αποστολή για τους δύο επόμενους αγώνες προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου εναντίον της Γεωργίας και της Βουλγαρίας. Στις κλήσεις δεν βρίσκονται Καρβαχάλ, Νίκο Γουίλιαμς και Μοράτα, αλλά συμπεριλαμβάνονται οι Πάμπλο Μπάριος και Μάρκος Γιορέντε της Ατλέτικο Μαδρίτης.

Ο Μπάριος αντικαθιστά τον Φερμίν Λόπεθ της Μπαρτσελόνα, ο οποίος έχει τραυματισμό. Ο Γιορέντε επιστρέφει στην Εθνική ομάδα στη θέση του Όσκαρ Μινγκέθα (Θέλτα Βίγκο).

Ο Λαμίν Γιαμάλ περιλαμβάνεται στην αποστολή, παρά την κριτική του προπονητή της Μπαρτσελόνα, Χάνσι Φλικ, ο οποίος κατηγόρησε την Εθνική ομάδα της Ισπανίας ότι επιδείνωσε τον τραυματισμό του αναγκάζοντάς τον να αγωνιστεί σ τη διάρκεια της προηγούμενης διακοπής.

Αρκετοί από τους πρωταθλητές Ευρώπης το 2024 απουσιάζουν, με τους Ντάνι Καρβαχάλ (Ρεάλ Μαδρίτης) και Νίκο Γουίλιαμς (Αθλέτικ Μπιλμπάο) να είναι εκτός λόγω τραυματισμού και τη λογική απουσία του αρχηγού, Άλβαρο Μοράτα, ο οποίος προσπαθεί να επανέλθει στην αρχική του φόρμα στην Κόμο, αλλά και του μέσου της Παρί Σεν Ζερμέν, Φαμπιάν Ρουίθ.

Η αποστολή της Ισπανίας:

Τερματοφύλακες: Ουνάι Σιμόν (Αθλέτικ Μπιλμπάο), Ντέιβιντ Ράγια (Άρσεναλ), Άλεξ Ρεμίρο (Ρεάλ Σοσιεδάδ)

Αμυντικοί: Μάρκος Γιορέντε (Ατλέτικο Μαδρίτης), Ρόμπιν Λε Νορμάν (Ατλέτικο Μαδρίτης), Ντιν Χούισεν (Ρεάλ Μαδρίτης), Πέδρο Πόρο (Τότεναμ), Ντάνι Βίβιαν (Αθλέτικ Μπιλμπάο), Πάου Κουμπαρσί (Μπαρτσελόνα), Αλεχάντρο Γκριμάλντο (Μπάγερ Λεβερκούζεν, Μαρκ Κουκουρέγια (Τσέλσι)

Μέσοι: Μάρτιν Θουμπιμέντι (Άρσεναλ), Ρόδρι (Μάντσεστερ Σίτι), Πέδρι (Μαρτσελόνα), Μίκελ Μερίνο (Άρσεναλ), Αλέις Γκαρθία (Μπάγερ Λεβερκούζεν), Άλεξ Μπαένα (Ατλέτικο Μαδρίτης) Πάμπλο Μπάριος (Ατλέτικο Μαδρίτης)

Επιθετικοί: Ντάνι Όλμο (Μπαρτσελόνα), Λαμίν Γιαμάλ (Μπαρτσελόνα), Φεράν Τόρες (Μπαρτσελόνα), Γέρεμι Πίνο (Βιγιαρεάλ), Μίκελ Ογιαρθάμπαλ (Ρεάλ Σοσιεδάδ), Χεσούς Ροντρίγκες (Κόμο), Χόρχε ντε Φρούτος (Ράγιο Βαγιεκάνο), Σάμου Αγκεχόβα (Πόρτο)