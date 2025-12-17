Ομάδες

Στη «μάχη» του EuroCup Άρης και Πανιώνιος
Οnsports Τeam 17 Δεκεμβρίου 2025, 09:06
ΜΠΑΣΚΕΤ

Στη «μάχη» του EuroCup Άρης και Πανιώνιος

Ο Άρης αντιμετωπίζει εκτός έδρας τους Χάμπουργκ Τάουερς, ενώ ο Πανιώνιος υποδέχεται την Ουλμ για την 11η αγωνιστική της διοργάνωσης. 

Ο Άρης Betsson αντιμετωπίζει στη Γερμανία τους Χάμπουργκ Τάουερς (20:30, Novasports 4) στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής του EuroCup.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης βρίσκεται στο 5-5, ενώ οι γηπεδούχοι δεν έχουν γευτεί ακόμη τη χαρά τη νίκης στη διοργάνωση με ρεκόρ 0-10.

Ο Πανιώνιος υποδέχεται την Ουλμ για το Group B του EuroCup (20:30, Novasports 5). Οι κυανέρυθροι βρίσκονται στην τελευταία θέση με ρεκόρ 1-9, ενώ οι Γερμανοί στην 8η με 4-6.

 



