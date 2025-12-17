Ολυμπιακός: «Ψήνει» μεταγραφή Τζολάκη η Μπεσίκτας

Οnsports Τeam

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Τουρκία η Μπεσίκτας έχει έτοιμη πολύ μεγάλη πρόταση για την απόκτηση του Κωνσταντή Τζολάκη από τον Ολυμπιακό.

Ο Ολυμπιακός μπορεί να κινείται σε ρυθμούς Κυπέλλου, οι Τούρκοι όμως και συγκεκριμένα οι άνθρωποι της Μπεσίκτας κινούνται σε ρυθμούς Τζολάκη.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη γειτονική χώρα, ο Έλληνας τερματοφύλακας βρίσκεται στο μεταγραφικό στόχαστρο της Μπεσίκτας, η οποία μάλιστα φέρεται να έχει έτοιμη μια μεγάλη και άκρως ικανοποιητική πρόταση για την απόκτηση του από τον Ολυμπιακό.

Όπως αναφέρεται, ο προπονητής των «αετών», Σεργκέν Γιαλτσίν, έχει δώσει ιδιαίτερα θετική αξιολόγηση για τον διεθνή Έλληνα τερματοφύλακα, με αποτέλεσμα η περίπτωσή του να έχει ξεχωρίσει στη λίστα της τουρκικής ομάδας για τον Ιανουάριο.



Τα ίδια ρεπορτάζ υποστηρίζουν ότι η Μπεσίκτας είναι διατεθειμένη να κινηθεί δυναμικά για την απόκτηση του 23χρονου γκολκίπερ, φτάνοντας υπό προϋποθέσεις, ακόμη και σε πρόταση ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ προς τον Ολυμπιακό.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ το πλάνο της Μπεσίκτας προβλέπει την ανανέωση της θέσης κάτω από τα δοκάρια, καθώς εξετάζεται η αντικατάσταση ενός εκ των Μερτ Γκιουνόκ ή Ερσίν Ντεστάνογλου.