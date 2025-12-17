Η προβληματική εικόνα του Ολυμπιακού «γεννά» ερωτηματικά και σκορπά απογοήτευση

Οnsports Τeam

Λίγο πριν το τέλος του 2025 η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα βγάζει στο παρκέ τον χειρότερό της εαυτό δείχνοντας πως οι τρεις συνεχόμενες ήττες στη EuroLeague δεν είναι μόνο θέμα αγωνιστικό.

Σε κρίση φαίνεται πως βρίσκεται ο Ολυμπιακός, με την ομάδα του Πειραιά, να μετράει τρεις συνεχόμενες ήττες που τον έχουν «οδηγήσει» στην 11η θέση της κατάταξης, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η 16η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται χωρίς νίκη σχεδόν 20 ημέρες (χωρίς να έχει γίνει και ο αγώνας με τη Φενέρμπαχτσε στο ΣΕΦ που αναβλήθηκε λόγω βροχής), έχοντας γνωρίσει ήττες από τον Ερυθρό Αστέρα, τη Μπαρτσελόνα και τη Βαλένθια.

Αναλυτικά:

Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός: 91-80

Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός: 98-85

Ολυμπιακός – Βαλένθια: 92-99

Πλέον, ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να είναι ο άνθρωπος που καλείται να τη διαχειριστεί. Οι συνεχόμενες ήττες, η φημολογία για δύσκολες καταστάσεις και ψυχρές σχέσεις στα αποδυτήρια, η πίεση για μεταγραφή και ψηλού και κοντού (λόγω των ατυχιών, αλλά και του κακού σχεδιασμού) έχουν φέρει άπαντες στον Πειραιά προ των ευθυνών τους.

Και αυτό είναι κάτι που και ο τελευταίος άνθρωπος το κατάλαβε χθες στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας όταν είδε τον κόσμο της ομάδας να αποχωρεί την ώρα που οι «ερυθρόλευκοι» κατέρρεαν απέναντι στην αντεπίθεση της Βαλένθια και ξεκίνησαν οι αποδοκιμασίες προς τον προπονητή και τους παίκτες.

Τέτοιες στιγμές έχουν περάσει και θα περάσουν και στο μέλλον όλες οι ομάδες. Ειδικά ότι μιλάμε για μια τέτοια διοργάνωση. Ο Ολυμπιακός όμως δείχνει να έχει χάσει τελείως τον προσανατολισμό του. Δείχνει να μην έχει ξεκάθαρη στόχευση, δείχνει ο προπονητής τους να μην έχει συγκεκριμένο πλάνο, να έχει χάσει τους ρόλους και τα… αποδυτήρια. Και το τελευταίο είναι το πιο σημαντικό.

Υπό κανονικές συνθήκες το χθεσινό παιχνίδι ο Ολυμπιακός, με την εμφάνισή του στην τρίτη περίοδο θα το είχε τελειώσει με συνοπτικές διαδικασίες. Όμως οι «ερυθρόλευκοι» έδειξαν και πάλι την πνευματική τους αδυναμία. Η Βαλένθια αντέδρασε σε χρόνο dt και εξουδετέρωσε τον Ολυμπιακό με τους παίκτες της ομάδας του Πειραιά να μη μπορούν να αντιδράσουν και από τον πάγκο να μην υπάρχει η κατάλληλη καθοδήγηση.

Το γιατρικό γι αυτές τις καταστάσεις είναι οι νίκες. Ο Ολυμπιακός έχει μια μεγάλη ευκαιρία μπροστά του την Παρασκευή, να επικρατήσει της Βιλερμπάν στο ΣΕΦ και να βάλει κάτω από το χαλάκι κάποια από τα προβλήματά του, ενώ στο τελευταίο ματς για το 2025 οι «ερυθρόλευκοι» θα πάνε στη Μπολόνια για το ματς με τη Βίρτους. Ματς «κλειδί» για τη συνέχεια η οποία έχει Παναθηναϊκό και Telekom Center Athens.