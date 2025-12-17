Με Μόγκουλκοτς το Παναθηναϊκός - Χάποελ Τελ Αβίβ

Οnsports Τeam

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ για την 17η αγωνιστικής της Euroleague.

Ο Παναθηναϊκός πήρε ένα σπουδαίο διπλό επί της πρωταθλήτριας Ευρώπης, Φενέρμπαχτσε, μέσα στην Πόλη και πλέον οι "πράσινοι" επιστρέφουν στη βάση τους για το πολύ δύσκολο αυριανό παιχνίδι με την Χάποελ στο Telekom Center.

Η EuroLeague ανακοίνωσε τους διαιτητές της αναμέτρησης της 17ης αγωνιστικής.

Αυτοί θα είναι οι Εμίν Μόγκολκοτς (Τουρκία), Κάρλος Κορτές (Ισπανία) και Τόμας Μπισουέλ (Γαλλία).