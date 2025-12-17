Ομάδες

«Μάχη» πρόκρισης για Προμηθέα, στην Κροατία ο Ηρακλής
Οnsports Τeam 17 Δεκεμβρίου 2025, 09:15
ΜΠΑΣΚΕΤ

«Μάχη» πρόκρισης για Προμηθέα, στην Κροατία ο Ηρακλής

Η ομάδα της Πάτρας υποδέχεται τη Ρίτας Βίλνιους και θέλει την νίκη για την πρόκριση στη συνέχεια της διοργάνωσης, ενώ για το ENBL ο Ηρακλής βρίσκεται στην Κροατία.

Ο Προμηθέας δίνει μάχη πρόκρισης στην Πάτρα, υποδεχόμενος τη Ρίτας Βίλνιους (19:00, COSMOTE SPORT 4). Οι γηπεδούχοι θέλουν νίκη για να τερματίσουν τρίτοι, ενώ σε διαφορετική περίπτωση θα αποκλειστούν από τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Ο Ηρακλής έχει και εκείνος με τη σειρά του ευρωπαϊκό ματς για την ENBL, αγωνιζόμενος στο Ζάγκρεμπ με αντίπαλο την Ντουμπράβα, με την αναμέτρηση να μεταδίδεται από το κανάλι της διοργάνωσης στο YouTube (20:00).



