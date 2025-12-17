FIBA Europe Cup: Για το απόλυτο ΠΑΟΚ και Περιστέρι

Οnsports Τeam

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης και των δυτικών προαστίων αντιμετωπίζουν Σπόρτινγκ και Σάσαρι αντίστοιχα και θέλουν να κάνουν το δύο στα δύο.

Συνέχεια στις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις για ΠΑΟΚ και Περιστέρι με την ομάδα του Γιούρι Ζντοβιτς να έχουν στο πρόγραμμά τους δύσκολες αναμετρήσεις.

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας για τον δεύτερο γύρο του FIBA Europe Cup. Οι Θεσσαλονικείς με ρεκόρ 1-0, θέλουν να κάνουν το 2/2, επικρατώντας των Πορτογάλων, που ξεκίνησαν με ήττα τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις (21:30, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ).

Για την ίδια διοργάνωση, τον ίδιο στόχο έχει και το Περιστέρι Betsson. Μετά το εμφατικό διπλό στην έδρα της Σαραγόσα, η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου υποδέχεται τη Ντιναμό Σάσαρι στο κλειστό Ανδρέας Παπαπνδρέου με το βλέμμα στο 2/2 (20:00, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ).