Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα: Ντέρμπι Τσέλσι – Λίβερπουλ στην Premier League | Όλες οι μεταδόσεις

Το ντέρμπι της Τσέλσι με τη Λίβερπουλ για την Premier League ξεχωρίζει από το πρόγραμμα των κορυφαίων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων.

Πλούσια δράση και σήμερα (04/10) στις κορυφαίες λίγκες της Ευρώπης.

Το παιχνίδι που ξεχωρίζει, βέβαια, διεξάγεται στην Premier League, όπου η πρωτοπόρος Λίβερπουλ δοκιμάζεται στο Λονδίνο κόντρα στην Τσέλσι. Επίσης, το πρόγραμμα περιλαμβάνει και το μίνι λονδρέζικο ντέρμπι της Άρσεναλ με τη Γουέστ Χαμ, ενώ στην Bundesliga, η Μπάγερν Μονάχου παίζει στη Φρανκφούρτη κόντρα στην Άιντραχτ. Η Ρεάλ Μαδρίτης φιλοξενεί τη Βιγιαρεάλ για τη LaLiga, ενώ η Ίντερ υποδέχεται την Κρεμονέζε στη Serie A.

Δείτε όλες τις σημερινές (04/10) μεταδόσεις από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα: