Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Τα συγχαρητήρια σε όσους ασχολήθηκαν, σε εμάς όταν θα το σηκώνουμε»
Onsports Team 10 Σεπτεμβρίου 2025, 21:45
EUROLEAGUE

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Τα συγχαρητήρια σε όσους ασχολήθηκαν, σε εμάς όταν θα το σηκώνουμε»

Ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού AKTOR ξεκαθάρισε πως η ανάληψη του Final Four από την Αθήνα πρέπει να πάνε στην πολιτική ηγεσία, στέλνοντας παράλληλα και το μήνυμα για τη σεζόν.

Το Final Four 2026 θα διεξαχθεί στην Αθήνα. Μετά από 19 χρόνια επιστρέφει στην Ελλάδα και θα φιλοξενηθεί στο εντυπωσιακό Telekom Center Athens. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σχολίασε την εξέλιξη αυτή μετά το 8-3 στην ψηφοφορία της EuroLeague.

Ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού AKTOR, ευχαρίστησε όσους τον συγχαίρουν, όμως ξεκαθάρισε πως τα συγχαρητήρια ανήκουν στην πολιτική ηγεσία και όσους ασχολήθηκαν με το θέμα της υποψηφιότητας της ελληνικής πρωτεύουσας.

Συμπληρώνοντας πως ο ίδιος θα δεχτεί συγχαρητήρια, όταν οι «πράσινοι» σηκώσουν το τρόπαιο!

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στο Instagram:

«Ευχαριστώ όλους για τα ατελείωτα μηνύματα και τα συγχαρητήρια για το Final Four που θα γίνει εδώ, αλλά δεν τα αξίζω. Τα συγχαρητήρια αξίζουν στην πολιτική ηγεσία, σε όσους ασχολήθηκαν για να έρθει εδώ το Final Four. Είχε να γίνει πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα, θεωρώ είναι δίκαιο. Τα συγχαρητήρια όταν θα το σηκώνουμε».

 


