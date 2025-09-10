Μποντιρόγκα για Αθήνα: «Βαθιά μπασκετική κληρονομιά και παθιασμένοι οπαδοί»

Με την επίσημη ανακοίνωση της Euroleague για την ανάληψη της διεξαγωγής του Final-4 της Αθήνας ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα στάθηκε στη μπασκετική κληρονομιά της ελληνικής πρωτεύουσας.

Το Final-4 του 2026 ανακοινώθηκε και επίσημα από τη EuroLeague πως θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα και ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα σχολίασε την απόφαση των μετόχων της διοργάνωσης.

«Η Αθήνα είναι μια πόλη με βαθιά μπασκετική κληρονομιά και μια από τις πιο παθιασμένες βάσεις οπαδών στην Ευρώπη. Είμαστε ενθουσιασμένοι που επιστρέφουμε το 2026 στην Αθήνα, μια πόλη που έχει φιλοξενήσει μερικές από τις πιο αξέχαστες στιγμές στην ιστορία της EuroLeague», δήλωσε ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα και πρόσθεσε: