Αυτές είναι οι ημερομηνίες του Final 4 της EuroLeague 2025-26 που θα διεξαχθεί στο "Telekom Center"
Οnsports Τeam 10 Σεπτεμβρίου 2025, 14:55
EUROLEAGUE

H EuroLeague ανακοίνωσε τις ημερομηνίες που θα διεξαχθεί το Final-4 στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων. 

Σήμερα το μεσημέρι η EuroLeague ανακοίνωσε πως το γήπεδο που θα φιλοξενήσει το Final-4 για τη σεζόν 2025/2026 θα είναι το "Telelkom Center" της Αθήνας και παράλληλα επισημοποίησε και τις ημερομηνίες διεξαγωγής της τελικής φάσης. 

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η διοργάνωση, 22 Μάϊου θα διεξαχθούν οι δύο ημιτελικοί, ενώ δυο ημέρες αργότερα (24/05) θα πραγματοποιηθούν ο μικρός και ο μεγάλος τελικός.

Υπενθυμίζουμε πως η διοργάνωση του Final 4, επιστρέφει στην Ελλάδα και στην Αθήνα, ύστερα από 19 χρόνια, καθώς η τελευταία φορά ήταν το 2007 στο ΟΑΚΑ. Συνολικά, θα είναι η τέταρτη φορά που η χώρα μας αναλαμβάνει το μεγάλο ραντεβού της EuroLeague, μετά τον Πειραιά (1993), τη Θεσσαλονίκη (2000) και την Αθήνα (2007).



