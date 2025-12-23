Ομάδες

Οσμάν: «Ο κόουτς προσπάθησε να με ξυπνήσει και τα κατάφερε»
Eurokinissi Sports
Οnsports Τeam 23 Δεκεμβρίου 2025, 22:34
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Οσμάν: «Ο κόουτς προσπάθησε να με ξυπνήσει και τα κατάφερε»

Στη συμβολή που είχε ο Εργκίν Αταμάν στην εξαιρετική του εμφάνιση στάθηκε ο Τσέντι Οσμάν.

Ο διεθνής άσος του Παναθηναϊκού AKTOR ήταν ο κορυφαίος στην ανατροπή που πέτυχαν οι «πράσινοι» στο Κάουνας απέναντι στην Ζαλγκίρις και στο flash interview αναφέρθηκε στο πως ο προπονητής του, του άλλαξε την ψυχολογία.

«Στο ημίχρονο ο κόουτς μου είπε κάποια πράγματα, προσπάθησε να με ξυπνήσει και τα κατάφερε. Έκανα κάποια λάθη και ο κόουτς έκανε καλή δουλειά και εγώ προσπάθησα για το καλύτερο που μπορούσα και πήραμε μια σημαντική νίκη» ανέφερε αρχικά.

Και συνέχισε: «Η άμυνα ήταν το κλειδί που άλλαξε τα πάντα. Στο δεύτερο ημίχρονο αλλά κάναμε καλύτερη δουλειά στην άμυνα και στην επίθεση ο Σορτς, ο Ναν και ο Γκραντ έκαναν πολύ καλή δουλειά».

Τέλος, για την ατμόσφαιρα στο Κάουνας, ο Τούρκος άσος τόνισε: «Εδώ είναι πάντα πολύ όμορφα να παίζεις. Συγχαρητήρια στον κόσμο της Ζαλγκίρις, ήταν εξαιρετικοί».



