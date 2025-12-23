Ομάδες

Euroleague: Η Φενέρμπαχτσε πήρε το θρίλερ με Μπαρτσελόνα
Οnsports Τeam 23 Δεκεμβρίου 2025, 22:52
EUROLEAGUE / Μπαρτσελόνα / Φενέρμπαχτσε

Euroleague: Η Φενέρμπαχτσε πήρε το θρίλερ με Μπαρτσελόνα

Με φινάλε που «έκοψε την ανάσα» και ένταση μέχρι το τελευταίο σουτ, η Φενέρμπαχτσε λύγισε την Μπαρτσελόνα με 72-71 στην Κωνσταντινούπολη.

Η ομάδα της γειτονικής χώρας έφτασε την 11η νίκη της σε 17 αγώνες στη Euroleague, έχοντας μάλιστα εκκρεμότητα το ματς στο ΣΕΦ με τον Ολυμπιακό. Στον αντίποδα, οι Καταλανοί, που αγωνίστηκαν χωρίς τον τραυματία Κλάιμπερν, υποχώρησαν στο 12-6.

Το παιχνίδι εξελίχθηκε σε σκληρή μάχη άμυνας, με τις δύο ομάδες να αλληλοεξουδετερώνονται επιθετικά και το σκορ να παραμένει χαμηλά. Η Φενέρ προηγήθηκε με 10 πόντους (35-25), όμως η Μπαρτσελόνα αντέδρασε άμεσα και το ημίχρονο έκλεισε στο 35-33.

Στα τελευταία πέντε λεπτά οι φιλοξενούμενοι ξέφυγαν με +5 (59-64), με τον Μπριζουέλα να «κουβαλά» επιθετικά την ομάδα του, όμως τα τρίποντα των Μπιμπέροβιτς και Χολ γύρισαν το ματς (67-66 στο 38’). Στα 10’’ πριν το τέλος, ο Τάκερ με 3/3 βολές έγραψε το 72-71, ο Πάντερ αστόχησε στο τελευταίο σουτ και η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους πανηγύρισε μια σπουδαία νίκη.

Τάκερ (16π.), Μπιμπέροβιτς (16π.) και Μπόλντουϊν (15π.) ξεχώρισαν για τη Φενέρ, ενώ για την Μπαρτσελόνα ο Πάντερ είχε 20 πόντους και ο Μπριζουέλα 19.

Τα δεκάλεπτα: 17-13, 35-33, 53-52, 72-71.



