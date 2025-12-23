Αταμάν: «Έκανε απίθανο ματς ο Οσμάν»

Eurokinissi Sports

Με τα καλύτερα λόγια για τον Τσέντι Οσμάν μίλησε ο Εργκίν Αταμάν μετά το μεγάλο «διπλό» του Παναθηναϊκού AKTOR επί της Ζαλγκίρις.

Ο Τούρκος κόουτς χαρακτήρισε τη νίκη της ομάδας του εντυπωσιακή και στάθηκε στην εμφάνιση που πραγματοποίησε ο διεθνής φόργουορντ των «πράσινων».

«Εντυπωσιακή νίκη για εμάς, σε αυτή την ατμόσφαιρα. Επιστρέψαμε από το -15 και νικήσαμε. Ο Τσέντι έκανε απίθανο ματς, έβαλε τα τρίποντα και μας έσπρωξε. Ο Σορτς, ο Ναν, η επιθετική μας άμυνα, όλα μέτρησαν, επιτεθήκαμε έξυπνα. Ήταν πολύ σημαντικό αποτέλεσμα γιατί η Ζάλγκιρις είχε τον έλεγχο στο πρώτο μέρος», ανέφερε αρχικά.

Και κατέληξε: «Είπα στα αποδυτήρια στο ημίχρονο ότι έπρεπε να παίξουμε άμυνα. Στην έδρα μας είναι όλοι πιο επιθετικοί. Αν θέλεις να έχεις υψηλούς στόχους, πρέπει να έχεις καλύτερο τρόπο σκέψης στα εκτός έδρας παιχνίδια. Στο πρώτο μέρος ήμασταν απαίσιοι. Όταν αρχίσεις να παίζεις καλά και στην επίθεση, πιστεύεις περισσότερο στον εαυτό σου».