Βρούτσης: «Πιστέψαμε, διεκδικήσαμε και πετύχαμε τη διοργάνωση του Final 4 της Euroleague στο ΟΑΚΑ»

Οnsports Τeam

Η δήλωση του Γιάννη Βρούτση μετά την απόφαση της EuroLeague να διεξαχθεί το Final 4 στην Αθήνα.

Ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης σχολίασε την ανάληψη του Final Four της Euroleague από την Αθήνα, τονίζοντας πως το «TELEKOM CENTER Athens» θα λάμψει και πάλι.

Παράλληλα, ευχήθηκε να δώσουν το παρών σε αυτή τη μεγάλη γιορτή και οι δύο ελληνικές ομάδες.

Η δήλωση του Γιάννη Βρούτση:

«Ο ελληνικός αθλητισμός γιορτάζει!

Η Εθνική μας ομάδα μπάσκετ, μετά από 16 χρόνια, προκρίθηκε ξανά στους «4» του Ευρωμπάσκετ και διεκδικεί ακόμα ένα μετάλλιο που αξίζει στη διαδρομή και την ιστορία της.

Σε αυτήν την ευτυχή συγκυρία, η Αθήνα γίνεται ξανά το κέντρο της μπασκετικής Ευρώπης, έπειτα από 19 χρόνια!

Το Final Four της Euroleague επιστρέφει στο ΟΑΚΑ, εκεί όπου το 2007 ζήσαμε αξέχαστες στιγμές.

Η ελληνική Κυβέρνηση πίστεψε, διεκδίκησε και τελικά πέτυχε την ανάληψη του κορυφαίου μπασκετικού γεγονότος, που θα διεξαχθεί 22-24 Μαϊου 2026.

Το ΟΑΚΑ θα λάμψει και πάλι, φιλοξενώντας τις 4 κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης.

Η Ελλάδα επιστρέφει δυναμικά, αγωνιστικά και οργανωτικά. Μεγάλοι αθλητικοί σταθμοί μας φέρνουν στο επίκεντρο, ανοίγοντας νέους δρόμους για διακρίσεις.

Όλοι ελπίζουμε να δούμε ξανά την εθνική μας ομάδα στο βάθρο του Eurobasket στη Ρίγα της Λετονίας και ευχή όλων μας είναι να έχουμε και τις δύο μας ομάδες στο Final Four της Αθήνας.

Η χώρα μας πρωταγωνιστεί ξανά. Ο αθλητισμός μας αλλάζει!».