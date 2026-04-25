Γκάλης: Η αποθέωση και η συνάντηση με Φάνη Χριστοδούλου - «Εδώ είναι η ιστορία του μπάσκετ»

Την αποθέωση από τον κόσμο του Άρη στο περιθώριο του παιχνιδιού με τον Πανιώνιο στο γνώρισε ο Νίκος Γκάλης, στο «κλειστό» που φέρει το όνομά του.

Ο Νίκος Γκάλης έδωσε το «παρών» στην αναμέτρηση των «κίτρινων» της Θεσσαλονίκης απέναντι στο «συγκρότημα» της Νέας Σμύρνης, στο πλαίσιο της 26ης και τελευταίας αγωνιστικής της Greek Basketball League.

Μάλιστα, κατά την είσοδό του στο «κλειστό» γνώρισε την αποθέωση από τον κόσμο του Άρη, ενώ είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει για λίγο και με τον Φάνη Χριστοδούλου, με τον οποίο υπήρξαν συμπαίκτες στην Εθνική Ελλάδας, φτάνοντας μέχρι την κατάκτηση της κορυφής της Ευρώπης το καλοκαίρι του ’87.

«Με τον Φάνη οικογένεια ήμασταν τόσο καιρό. Εδώ είναι η ιστορία του μπάσκετ. Τα παιδιά πήραν ώθηση από εμάς. Τον Φάνη τον αγαπώ και δεν ξεχνάω τις ωραίες στιγμές μας», ήταν τα λόγια του Νίκου Γκάλη για τη συνάντησή του με τον τζένεραλ μάνατζερ του Πανιώνιου.

Από την δική του πλευρά, ο Φάνης Χριστοδούλου, τόνισε: «Τι να πω για τον Νίκο; Τον έχω στην καρδιά μου. Ζήσαμε τα καλύτερά μας χρόνια στην Εθνική ομάδα. Να είναι καλά και αυτός και να χαίρεται την οικογένειά του».