Άρης: Χωρίς τον Χάρελ κόντρα στον Πανιώνιο

OnSports Team

Τις υπηρεσίες του Ρόνι Χάρελ θα στερηθεί ο Άρης στο Σαββατιάτικο παιχνίδι των «κιτρινόμαυρων» κόντρα στον Πανιώνιο, όπως ενημέρωσε η ΚΑΕ.

Δίχως τον Ρόνι Χάρελ θα παραταχθεί ο Άρης για το παιχνίδι κόντρα στον Πανιώνιο, με τον 30χρονο Αμερικανό να μένει εκτός της σημερινής προπόνησης και να τίθεται αυτομάτως νοκ-αουτ για την αναμέτρηση με τον «Ιστορικό».

Σε 22 αγώνες τη φετινή σεζόν στη GBL ο Χάρελ μετράει 7.9 πόντους, 6.1 ριμπάουντ και 2.2 ασίστ σε 25:40.

Η ανακοίνωση του Άρη:

«Ο Άρης Betsson υποδέχεται αύριο (25/04, 18:15) στο «Nick Galis Hall» τον Πανιώνιο, στο πλαίσιο της 26ηε και τελευταίας αγωνιστικής της κανονικής περιόδου της Stoiximan GBL.

Η ομάδα του Igor Milicic θέλει τη νίκη για να καταλάβει την 5η θέση της κανονικής περιόδου, εν όψει της «μάχης» των πλέι οφ.

Η μίνι προετοιμασία της ομάδας ολοκληρώθηκε σήμερα (24/04) με μία μεσημεριανή προπόνηση. Εκτός προγράμματος έμεινε ο Ronnie Harrel, ο οποίος μετά από τον τραυματισμό του στον αγώνα με το Περιστέρι Betsson, υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία. Αυτή έδειξε ότι υπέστη συνδεσμική κάκωση στον αριστερό αντίχειρα, κάτι που σημαίνει ότι θα απουσιάσει από τον αυριανό αγώνα. Ο Αμερικανός φόργουορντ ξεκίνησε θεραπεία ώστε να είναι έτοιμος στα πλέι οφ.

Στον αντίποδα, κανονικά προπονήθηκε ο Danilo Andjusic ο οποίος τέθηκε στη διάθεση του προπονητή του, ενώ, παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σε μέση και δάχτυλο του αριστερού χεριού αντίστοιχα, θα αγωνιστούν οι Jake Forrester και Στέλιος Πουλιανίτης.

Πριν από την προπόνηση, το τεχνικό σταφ ανέλυσε στους παίκτες τον αυριανό αντίπαλο με τη χρήση βίντεο»