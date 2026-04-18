Σάκοτα: «Πολύ σημαντικό το ματς με τον Πανιώνιο και για τους δύο»

Οι δηλώσεις του προπονητή της ΑΕΚ ενόψει της αναμέτρησης με την ομάδα της Νέας Σμύρνης εκτός έδρας.

Συγκεντρωμένους προσπάθησε να κρατήσει τους παίκτες του ο Ντράγκαν Σάκοτα μετά την πρόκριση στο φάιναλ φορ του Basketball Champions League στη Βαρκελώνη και πριν τον αγώνα με τον Πανιώνιο που παλεύει για την παραμονή του στην Greek Basketball League. Οι «κιτρινόμαυροι» αντιμετωπίζουν εκτός έδρας την ομάδα της Νέας Σμύρνης την Κυριακή (19/4), στις 16:00, για την 25η και προτελευταία αγωνιστική.

Ενόψει του αγώνα της ΑΕΚ με τον Πανιώνιο, ο Ντράγκαν Σάκοτα τόνισε:

«Πρόκειται για μία πολύ σημαντική αναμέτρηση και για τις δύο ομάδες. Ο Πανιώνιος "παίζει" την παραμονή του. Εμείς, μπορεί να χάσουμε την υψηλή θέση, που έχουμε κατακτήσει μέχρι στιγμής, αν δεν κερδίσουμε ένα από τα δύο ματς, που απομένουν. Θέλουμε να είμαστε συγκεντρωμένοι και να συνεχίσουμε την καλή προσπάθεια που έχουμε κάνει εφέτος. Αν χαλαρώσουμε, δεν θα είναι καλό για εμάς... ».