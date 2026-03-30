Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός: "Θράσος χωρίς όρια από την ομάδα που περιφέρει την αθλιότητα"
Onsports Team 30 Μαρτίου 2026, 20:54
BASKET LEAGUE

Παναθηναϊκός: "Θράσος χωρίς όρια από την ομάδα που περιφέρει την αθλιότητα"

Με θέση της η ΚΑΕ Παναθηναϊκός απάντησε σττα όσα λέει και η κάνει η ΚΑΕ Ολυμπιακός. 

H KAE Ολυμπιακός εξέφρασε την απορία της γιατί αποβλήθηκε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ που ξεκίνησε τον καυγά, αλλά και για τα συνθήματα που ακούστηκαν στο T-Center. 

Με θέση της η ΚΑΕ Παναθηναϊκός απάντησε σε όλα:

"Αλήθεια, από την ΚΑΕ Ολυμπιακός θα σχολιάσουν ποτέ τα εμετικά, κατάπτυστα συνθήματα που ακούγονται σε κάθε αγώνα στο ΣΕΦ κατά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου και της κόρης του; Μήπως αυτά κατά του Κώστα Σλούκα και της συζύγου του ή κατά του Εργκίν Αταμαν; Μάλλον ποτέ! Θράσος χωρίς όρια από την ομάδα που περιφερει την αθλιότητα."



Ροή ειδήσεων

Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved