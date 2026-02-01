Ομάδες

Άρης - Παναθηναϊκός: Εκκίνηση με καθυστέρηση λόγω διαρροής στην οροφή και... βλέπουμε
Οnsports Team 01 Φεβρουαρίου 2026, 16:20
Άρης - Παναθηναϊκός: Εκκίνηση με καθυστέρηση λόγω διαρροής στην οροφή και... βλέπουμε

Η αναμέτρηση Άρης - Παναθηναϊκός ξεκίνησε με καθυστέρηση λίγων λεπτών, μιας και η οροφή του Παλέ έσταζε πριν από το τζάμπολ. 

Kάτι από... ΣΕΦ θύμισε το Παλέ, αφού η οροφή στο «Nick Galis Hall» έσταξε κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης λόγω της έντονης βροχόπτωσης στη Θεσσαλονίκη, με τους διαιτητές και τους ανθρώπους των δύο ομάδων να είναι σε διαρκείς συσκέψεις.

Μάλιστα, πρόβλημα υπήρχε και με τους ηλεκτρονικούς πίνακες του γηπέδου, με αποτέλεσμα να καθυστερήσει η έναρξη του ματς για 7 λεπτά.

Όπως αναφέρθηκε στον «αέρα» της ΕΡΤ, οι διαιτητές έδωσαν το οκ για να ξεκινήσει το ματς και σε περίπτωση που στάξει εκ νέου η οροφή θα κρίνουν την τύχη του ματς, με τις δύο ομάδες φυσικά να μην επιθυμούν να ρισκάρουν κάποιον τραυματισμό.


