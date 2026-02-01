Ομάδες

Θύμισε… ΣΕΦ το Παλέ: Στάζει η οροφή, προσωρινή διακοπή πριν το Άρης – Παναθηναϊκός!
INTIME SPORTS
Οnsports Team 01 Φεβρουαρίου 2026, 15:52
BASKET LEAGUE / Παναθηναϊκός

Θύμισε… ΣΕΦ το Παλέ: Στάζει η οροφή, προσωρινή διακοπή πριν το Άρης – Παναθηναϊκός!

Σε προσωρινή διακοπή οδηγήθηκε το «ζέσταμα» των παικτών στο Άρης – Παναθηναϊκός, καθώς οι διαιτητές ενημέρωσαν τους υπευθύνους ότι στάζει η οροφή του Παλέ, θυμίζοντας κάτι από ΣΕΦ.

Kάτι από ΣΕΦ θυμίζει το Παλέ, αφού η οροφή στο «Nick Galis Hall» στάζει νερά λόγω της έντονης βροχόπτωσης στη Θεσσαλονίκη, με τους διαιτητές και τους ανθρώπους των δύο ομάδων να είναι σε διαρκείς συσκέψεις.

Μάλιστα πρόβλημα υπάρχει και με τους ηλεκτρονικούς πίνακες του γηπέδου και είναι πλέον πολύ πιθανό να καθυστερήσει η έναρξη του ματς.

Όπως αναφέρθηκε στον «αέρα» της ΕΡΤ, οι διαιτητές αξιολογούν συνεχώς την κατάσταση και στα επόμενα λεπτά να αναμένεται η απόφαση για την τύχη της αναμέτρησης, με τις δύο ομάδες φυσικά να μην επιθυμούν να ρισκάρουν κάποιον τραυματισμό.


