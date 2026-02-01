Παναθηναϊκός AKTOR: Στην Τούμπα οι «πράσινοι» - Φόρος τιμής στους αδικοχαμένος οπαδούς του ΠΑΟΚ

Glomex

Onsports Team

Οι «πράσινοι» βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη, καθώς το μεσημέρι της Κυριακής (01/02) στις 16:00 θα αντιμετωπίσουν τον Άρη για την Greek Basketball League στο «Nick Galis Hall».

Με αφορμή την παρουσία της αποστολής στην «Νύμφη του Θερμαϊκού» αντιπροσωπεία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, με επικεφαλής τον πρόεδρο, Βασίλη Παρθενόπουλο, βρέθηκε στην Τούμπα και άφησε άσπρα λουλούδια στη μνήμη των 7 οπαδών του «Δικέφαλου του Βορρά».

Το «παρών» έδωσαν και οι Ντίνος Μήτογλου και Αλέξανδρος Σαμοντούροφ εκπροσωπώντας τους παίκτες του «τριφυλλιού», ο βοηθός του Εργκίν Αταμάν, Χρήστος Σερέλης, ο Διευθυντής Επικοινωνίας και Μπάσκετ, Δημήτρης Κοντός, όπως και ο Υπεύθυνος Επικοινωνίας, Αποστόλης Λιόγκας.

«Βαρύ πένθος για την Ελλάδα»

Κατά την άφιξη της «πράσινης» αποστολής στο γήπεδο της Τούμπας, ο Βασίλης Παρθενόπουλος μίλησε για την τραγωδία που έχει συγκλονίσει τον ελληνικό αθλητισμό, εκφράζοντας τα συλλυπητήρια της ΚΑΕ.

«Ότι και να πει κανείς, η μόνη σκέψη είναι στις οικογένειες των παιδιών. Είναι βαρύ το πένθος. Είναι τα δικά μας τα παιδιά. Θα μπορούσαν να ήταν τα δικά μας τα παιδιά, όλων μας», ήταν τα πρώτα του λόγια.

Και συνέχισε: «Δυστυχώς ήταν άτυχοι. Το πένθος είναι βαρύ για την Ελλάδα και για τους γονείς. Να είμαστε δίπλα τους και η σκέψη μας θα είναι πάντα μαζί τους. τα ειλικρινά συλλυπητήρια εκ μέρους της ομάδας και όλου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR. Υπομονή στις οικογένειες».

Από την πλευρά του, ο Ντίνος Μήτογλου σχολίασε: «Ήρθαμε να τιμήσουμε τα παιδιά. Συλλυπητήρια στις οικογένειές τους. Ο Θεός να αναπαύσει τις ψυχές τους. Ήρθαμε να τους τιμήσουμε».