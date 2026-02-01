Παναθηναϊκός AKTOR: Εκτός με Άρη ο Κένεθ Φαρίντ

Onsports Team

Ο Κένεθ Φαρίντ έμεινε εκτός εξάδας ξένων του Παναθηναϊκού AKTOR για τον αγώνα με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη.

Ο Εργκίν Αταμάν πήρε την απόφαση να αφήσει εκτός λίστας ξένων τον Αμερικανό σέντερ Φαρίντ για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Άρη Betsson στη Θεσσαλονίκη. Έτσι, ο έμπειρος ψηλός δεν θα συμπεριληφθεί στη 12άδα των «πρασίνων» για το απαιτητικό παιχνίδι απέναντι στους «κιτρινόμαυρους».

Με αυτή την επιλογή, το «τριφύλλι» θα παραταχθεί με εξάδα ξένων τους Τι Τζέι Σορτς, Τζέντι Όσμαν, Ρίσον Χολμς, Τζέριαν Γκραντ, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Όμερ Γιούρτσεβεν.

Παράλληλα, εκτός αποστολής θα παραμείνουν για ακόμη ένα παιχνίδι οι Κέντρικ Ναν και Ματίας Λεσόρ, ενώ απών θα είναι και ο Μάριους Γκριγκόνις, ο οποίος δεν έχει δηλωθεί στη Stoiximan Greek Basketball League.

Αναλυτικά, η 12άδα του Παναθηναϊκού αποτελείται από τους:

Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Χολμς, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Σαμοντούροβ, Γκραντ, Τολιόπουλος, Μήτογλου και Γιούρτσεβεν.