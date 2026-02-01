Παρών και ο Σιάο στο Παλέ

Onsports Team

Από απόσταση... αναπνοής παρακολουθεί την προσπάθεια της ομάδας του κόντρα στον Παναθηναϊκό ο Ρίτσαρντ Σιάο.

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης βρίσκεται στο γήπεδο, όπου πήρε τη θέση του μισή ώρα περίπου πριν το τζάμπολ. Ο κόσμος πρόσφερε το χειροκρότημά του και ο ίδιος ανταπέδωσε με θέρμη.

Ο Σιάο θα παραμείνει στη Θεσσαλονίκη για να δώσει το παρών και στο ευρωπαϊκό παιχνίδι της ομάδας κόντρα στη Νεπτούνας την προσεχή Τετάρτη. Υπενθυμίζεται πως είχε βρεθεί στο Παλέ και πριν περίπου τρεις τρεις μήνες στα παιχνίδια με τους Χάμπουργκ Τάουερς και τον ΠΑΟΚ.