ΑΕΚ: Παλεύει για να… πυροδοτήσει τη «βόμβα» Καμπόκλο!

Μετά το πρωτοχρονιάτικο «μπαμ» με τον Τζέιμς Νάναλι, η ΑΕΚ παλεύει για να… πυροδοτήσει ακόμα μια «βόμβα» με την απόκτηση του Μπρούνο Καμπόκλο.

Ο Κρις Σίλβα είναι κι επίσημα παίκτης της Φενέρμπαχτσε, με την «Ένωση» να θέλει να φέρει έναν… Νάναλι και για τη φροντ λάιν της.

Όπως διαβάσατε νωρίτερα, οι «κιτρινόμαυροι» έχουν ξεχωρίσει μια περίπτωση παίκτη, ο οποίος ανήκει σε ομάδα της Euroleague. Αυτός είναι ο Μπρούνο Καμπόκλο (30χρ., 2μ08), ο οποίος ανήκει στη Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη.

Η ΑΕΚ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, έχει κάνει κρούση στον 30χρονο Βραζιλιάνο, ο οποίος έχει πλούσιο βιογραφικό και θα πρόκειται για μια τεράστια κίνηση. Από μόνη της, βέβαια, η πρόταση που έχει κατατεθεί στον παίκτη δείχνει τις προθέσεις του Μάκη Αγγελόπουλου!

Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο Καμπλόκο δεν βρίσκεται στο ρόστερ της Χάποελ Τελ Αβίβ για τη Euroleague και είναι σε διαδικασία αποδέσμευσης. Η περίπτωση του, βέβαια, είναι εξαιρετικά δύσκολη κι είναι χαρακτηριστικό ότι η Παρτιζάν εξετάζει το ενδεχόμενο επιστροφής του στο Βελιγράδι (είχε φορέσει τα ασπρόμαυρα τη σεζόν 2024/25).