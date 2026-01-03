Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

ΑΕΚ: Παλεύει για να… πυροδοτήσει τη «βόμβα» Καμπόκλο!
AP Photo/Michael Conroy
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 03 Ιανουαρίου 2026, 12:29
BASKET LEAGUE / ΑΕΚ

ΑΕΚ: Παλεύει για να… πυροδοτήσει τη «βόμβα» Καμπόκλο!

Μετά το πρωτοχρονιάτικο «μπαμ» με τον Τζέιμς Νάναλι, η ΑΕΚ παλεύει για να… πυροδοτήσει ακόμα μια «βόμβα» με την απόκτηση του Μπρούνο Καμπόκλο.

Ο Κρις Σίλβα είναι κι επίσημα παίκτης της Φενέρμπαχτσε, με την «Ένωση» να θέλει να φέρει έναν… Νάναλι και για τη φροντ λάιν της.

Όπως διαβάσατε νωρίτερα, οι «κιτρινόμαυροι» έχουν ξεχωρίσει μια περίπτωση παίκτη, ο οποίος ανήκει σε ομάδα της Euroleague. Αυτός είναι ο Μπρούνο Καμπόκλο (30χρ., 2μ08), ο οποίος ανήκει στη Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη.

Η ΑΕΚ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, έχει κάνει κρούση στον 30χρονο Βραζιλιάνο, ο οποίος έχει πλούσιο βιογραφικό και θα πρόκειται για μια τεράστια κίνηση. Από μόνη της, βέβαια, η πρόταση που έχει κατατεθεί στον παίκτη δείχνει τις προθέσεις του Μάκη Αγγελόπουλου!

Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο Καμπλόκο δεν βρίσκεται στο ρόστερ της Χάποελ Τελ Αβίβ για τη Euroleague και είναι σε διαδικασία αποδέσμευσης. Η περίπτωση του, βέβαια, είναι εξαιρετικά δύσκολη κι είναι χαρακτηριστικό ότι η Παρτιζάν εξετάζει το ενδεχόμενο επιστροφής του στο Βελιγράδι (είχε φορέσει τα ασπρόμαυρα τη σεζόν 2024/25).

Bruno CABOCLO | 2024-25 BKT EuroCup CHAMPION | Season TOP PLAYS


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
EUROLEAGUE

Μεταγραφές, Euroleague: Επίσημο! Η Φενέρμπαχτσε ανακοίνωσε τον Κρις Σίλβα

Μεταγραφές, Euroleague: Επίσημο! Η Φενέρμπαχτσε ανακοίνωσε τον Κρις Σίλβα
BASKET LEAGUE

GBL: Εκτός έδρας αποστολές για ΑΕΚ και ΠΑΟΚ | Το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Σαββάτου (03/01)

GBL: Εκτός έδρας αποστολές για ΑΕΚ και ΠΑΟΚ | Το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Σαββάτου (03/01)

Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
AEK: Στην Ιταλία ο Μήτογλου – Πέρασε ιατρικά κι υπογράφει στη Σαμπντόρια
34 λεπτά πριν AEK: Στην Ιταλία ο Μήτογλου – Πέρασε ιατρικά κι υπογράφει στη Σαμπντόρια
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: Οριστικό το deal με τη Γκρέμιο για Τετέ – Το ποσό που θα βάλει στα ταμεία του
1 ώρα πριν Παναθηναϊκός: Οριστικό το deal με τη Γκρέμιο για Τετέ – Το ποσό που θα βάλει στα ταμεία του
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: Σοκ με Ντέσερς, υπέστη ρήξη τένοντα – Το διάστημα που θα απουσιάσει
2 ώρες πριν Παναθηναϊκός: Σοκ με Ντέσερς, υπέστη ρήξη τένοντα – Το διάστημα που θα απουσιάσει
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός: Το μήνυμα Γιαννακόπουλου για… λάβαρα και σερί νικών
2 ώρες πριν Παναθηναϊκός: Το μήνυμα Γιαννακόπουλου για… λάβαρα και σερί νικών
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved