GBL: Εκτός έδρας αποστολές για ΑΕΚ και ΠΑΟΚ | Το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Σαββάτου (03/01)

Η ΑΕΚ δοκιμάζεται στην Πάτρα κόντρα στον Προμηθέα, ενώ ο ΠΑΟΚ παίζει στη Μύκονο με την τοπική ομάδα, στο πλαίσιο 13ης αγωνιστικής στη GBL.

Με τρεις αναμετρήσεις κάνει ποδαρικό στο 2026 η Greek Basketball League.

Η αυλαία της τελευταίας αγωνιστικής του πρώτου γύρου ανοίγει χρονικά στη Μύκονο, εκεί όπου η τοπική ομάδα υποδέχεται τον ΠΑΟΚ, ο οποίος θα έχει για πρώτη φορά στη σύνθεση του τον Κρις Χουγκάζ. Οι νησιώτες, από την πλευρά τους, απέκτησαν τον Τζάστιν Μπριγκς. Ο ΠΑΟΚ πραγματοποιεί εξαιρετικό πρώτο μισό και έχει ρεκόρ 9-2 ενώ η Μύκονος είναι στο 5-6 στην παρθενική σεζόν της στα «μεγάλα σαλόνια».

Η ΑΕΚ των πολλών προβλημάτων δοκιμάζεται στην Πάτρα κόντρα στον Προμηθέα. Η «Ένωση», αποχαιρέτησε τον Κρις Σίλβα (σ.σ. υπέγραψε στη Φενέρμπαχτσε) ενώ ανακοίνωσε τον Τζέιμς Νάναλι, έχει ρεκόρ 7-4, ενώ οι γηπεδούχοι είναι στο 6-5.

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει κι η αναμέτρηση του Ηρακλή με το Περιστέρι. Οι δύο ομάδες είναι ισόβαθμες με ρεκόρ 5-6.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Σαββάτου (03/01) στην GBL

15:45 Μύκονος – ΠΑΟΚ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

18:15 Ηρακλής – Περιστέρι Betsson ERT Sports 1

18:15 Προμηθέας – ΑΕΚ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Η βαθμολογία