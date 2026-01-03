Ομάδες

AEK: Κατέβαλε τη ρήτρα η Φενέρμπαχτσε για Σίλβα – Υπέγραψε κι ανακοινώνεται ο Γκαμπονέζος
INTIME SPORTS
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 03 Ιανουαρίου 2026, 10:12
EUROLEAGUE / ΑΕΚ

AEK: Κατέβαλε τη ρήτρα η Φενέρμπαχτσε για Σίλβα – Υπέγραψε κι ανακοινώνεται ο Γκαμπονέζος

Η Φενέρμπαχτσε κατέβαλε το buy out που είχε στο συμβόλαιο του με την ΑΕΚ ο Κρις Σίλβα, ο οποίος είναι ήδη στην Τουρκία για να ενσωματωθεί στην κάτοχο του τίτλου στη Euroleague.

Ο Γκαμπονέζος υπέγραψε το συμβόλαιο του με την τουρκική ομάδα, το οποίο έχει διάρκεια μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Ο Σίλβα ταξίδεψε την Παρασκευή (02/01) στην Πόλη, για να ολοκληρώσει τα διαδικαστικά της μετακίνησης του στη Φενέρμπαχτσε, η οποία προανήγγειλε την μεταγραφή του παίκτη, μέσα από τα social media.

 Η ΑΕΚ, η οποία έβαλε στα ταμεία της 150.000 ευρώ, φουλάρει για να βρει έναν παίκτη που θα καλύψει το μεγάλο «κενό» που αφήνει ο Γκαμπονέζος! Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι «κιτρινόμαυροι» έχουν ήδη ξεχωρίσει μια περίπτωση παίκτη από τη Euroleague.



