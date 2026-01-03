Μεταγραφές, Euroleague: Επίσημο! Η Φενέρμπαχτσε ανακοίνωσε τον Κρις Σίλβα
Ο Κρις Σίλβα είναι και με τη… βούλα παίκτης της Φενέρμπαχτσε, η οποία ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Γκαμπονέζου ψηλού από την ΑΕΚ.
Η τουρκική ομάδα είχε προαναγγείλει νωρίτερα την επισημοποίηση της συμφωνίας με τον παίκτη, ο οποίος βρίσκεται από την Παρασκευή (02/01) στην Πόλη.
Ο Σίλβα, μετά τις τρομερές εμφανίσεις με την ΑΕΚ, έκανε το βήμα προς τη Euroleague, υπογράφοντας για 1+1 χρόνια με την κάτοχο του τίτλου. Η Φενέρ πλήρωσε τον buy-out που υπήρχε στο συμβόλαιο του με την «Ένωση», η οποία έβαλε στα ταμεία της 150.000 ευρώ.
Οι «κιτρινόμαυροι» φουλάρουν για την απόκτηση του αντικαταστάτη του Γκαμπονέζου κι έχουν ήδη ξεχωρίσει μια περίπτωση παίκτη, ο οποίος ανήκει σε ομάδα της Euroleague.
Chris Silva Fenerbahçe Beko’da! ??✍️— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) January 3, 2026
? https://t.co/q2epry4xnj pic.twitter.com/xwno5M9EXe