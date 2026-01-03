Ομάδες

Μεταγραφές, Euroleague: Επίσημο! Η Φενέρμπαχτσε ανακοίνωσε τον Κρις Σίλβα
X / @FBBasketbol
Onsports team 03 Ιανουαρίου 2026, 11:08
EUROLEAGUE / ΑΕΚ / Φενέρμπαχτσε

Ο Κρις Σίλβα είναι και με τη… βούλα παίκτης της Φενέρμπαχτσε, η οποία ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Γκαμπονέζου ψηλού από την ΑΕΚ.

Η τουρκική ομάδα είχε προαναγγείλει νωρίτερα την επισημοποίηση της συμφωνίας με τον παίκτη, ο οποίος βρίσκεται από την Παρασκευή (02/01) στην Πόλη.

Ο Σίλβα, μετά τις τρομερές εμφανίσεις με την ΑΕΚ, έκανε το βήμα προς τη Euroleague, υπογράφοντας για 1+1 χρόνια με την κάτοχο του τίτλου. Η Φενέρ πλήρωσε τον buy-out που υπήρχε στο συμβόλαιο του με την «Ένωση», η οποία έβαλε στα ταμεία της 150.000 ευρώ.

Οι «κιτρινόμαυροι» φουλάρουν για την απόκτηση του αντικαταστάτη του Γκαμπονέζου κι έχουν ήδη ξεχωρίσει μια περίπτωση παίκτη, ο οποίος ανήκει σε ομάδα της Euroleague.



