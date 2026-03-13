Formula 1: Η απόφαση για τα Γκραν Πρι σε Σαουδική Αραβία και Μπαχρέιν

Τα Γκραν Πρι της Formula 1 που ήταν προγραμματισμένα για τον Απρίλιο στο Μπαχρέιν και τη Σαουδική Αραβία θα «ακυρωθούν ή θα επαναπρογραμματιστούν» λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, όπως δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) πηγή με γνώση της υπόθεσης.

Οι αγώνες που ήταν προγραμματισμένοι για τις 10–12 Απριλίου στο σιρκουί της Bahrain International Circuit στο Μπαχρέιν και για τις 17–19 Απριλίου στην Τζέντα «δεν θα διεξαχθούν στις προγραμματισμένες ημερομηνίες», δήλωσε η ίδια πηγή, ζητώντας να παραμείνει ανώνυμη λόγω της ευαισθησίας του θέματος.

Η ανακοίνωση αναμένεται να γίνει σύντομα από τη Formula 1, η οποία θα πρέπει να διευκρινίσει αν οι συγκεκριμένοι αγώνες «ακυρώθηκαν ή μετατέθηκαν για μεταγενέστερη ημερομηνία», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο πρώτος γύρος του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Αντοχής αυτοκινήτων (WEC), που επρόκειτο να διεξαχθεί στα τέλη Μαρτίου στο Κατάρ, έχει ήδη μετατεθεί από τον Μάρτιο στον Οκτώβριο, επίσης λόγω της σύγκρουσης.