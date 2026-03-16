Αθλητικές μεταδόσεις (16/03): Πού θα δείτε την πιθανή αντίπαλο της ΑΕΚ, Ράγιο Βαγιεκάνο
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (16/03).
Αγώνες με μεγάλο ενδιαφέρον περιλαμβάνει το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας (16/03).
Στο μενού υπάρχουν αναμετρήσεις από τα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης, όπως η Premier League, η LaLiga κι η Serie A.
Το παιχνίδι που παρουσιάζει και… ελληνικό ενδιαφέρον είναι αυτό της υποψήφιας αντιπάλους της ΑΕΚ, Ράγιο Βαγιεκάνο, η οποία υποδέχεται τη Λεβάντε.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:
- 17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Κύπελλο Ελλάδας Χάντμπολ Γυναικών (Χάντμπολ)
- 19:00 COSMOTE SPORT 6 HD Topspin (Εκπομπή)
- 19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΓΕ Χαλκίδα - Πρωτέας Βούλας (Elite League)
- 20:00 Novasports Prime Monday Football Club (Εκπομπή)
- 21:00 COSMOTE SPORT 5 HD Grand Prix Show 2026 (Εκπομπή)
- 21:30 Novasports Prime Προεπισκόπηση Premier League (30η αγωνιστική)
- 21:30 Novasports Start Αλμπαθέτε Μπαλομπιέ - Λας Πάλμας (Ποδόσφαιρο)
- 21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Κρεμονέζε - Φιορεντίνα (Serie A 2025-26)
- 22:00 Novasports Premier League Μπρέντφορντ - Γουλβς (Premier League 2025/26)
- 22:00 Novasports 1HD Ράγιο Βαγιεκάνο - Λεβάντε (La Liga EA Sports 2025/26)
- 22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Πόρτσμουθ - Ντέρμπι (Sky Bet EFL Championship 2025-26)
- 03:30 COSMOTE SPORT 4 HD Χιούστον Ρόκετς - Λος Άντζελες Λέικερς (NBA)