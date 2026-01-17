Παναθηναϊκός: Η «αστραπή» από τη Μεντόσα έρχεται να ταράξει τις αντίπαλες άμυνες

Onsports Team

Ο Σαντίνο Αντίνο φτάνει στην Ελλάδα για λογαριασμό των «πράσινων», αλλάζοντας τις ισορροπίες στα εξτρέμ και δίνοντας νέα δυναμική στο «τριφύλλι» - Τα στοιχεία που φέρνει ο ταλαντούχος άσος.

Διεθνής με την Κ20 της Αργεντινής. Ο καλύτερος παίκτης της Γοδόι Κρουζ. Όλα αυτά στα 20 του. Η απόλυτη επιθυμία του Μαρσέλο Γκαγιάρδο για την Ρίβερ Πλέιτ. Σε τέτοιο σημείο που περίμενε καρτερικά την απάντησή του, επικοινωνώντας προσωπικά μαζί του μέσα στις γιορτές.

Ο Σαντίνο Αντίνο δεν κατέληξε στον Ολυμπιακό το περασμένο καλοκαίρι. Δεν πήρε στους «εκατομμυριούχους». Δεν προτίμησε την Μπολόνια, την Κόμο, την Θέλτα, ή την Φλαμένγκο που τον ήθελαν. Επέλεξε Παναθηναϊκό. Επέμεινε και τελικά δικαιώθηκε. Τόσο αυτός όσο και οι «πράσινοι».

Μια μεταγραφή ενός παίκτη που τον συνοδεύει ο χαρακτηρισμός «κόσμημα του ποδοσφαίρου της Αργεντινής» στις αναφορές των συμπατριωτών του. Στοιχείο που λέει πολλά για τον πιτσιρικά που είναι γέννημα θρέμμα της Μεντόσα. Εκεί γεννήθηκε, εκεί μεγάλωσε, αγάπησε την Γοδόι Κρουζ και εντάχθηκε στις ακαδημίες της. Μέχρι τη μέρα που έβαλε 8 εκατ. στα ταμεία της και πωλήθηκε στον Παναθηναϊκό.

Μια κίνηση που έφερε ενθουσιασμό στους φίλους του «τριφυλλιού». Οι οποίοι έχουν ιδιαίτερο «δέσιμο» με παίκτες από την Αργεντινή και συγχρόνως έχουν ανάγκη την ελπίδα για το ποδοσφαιρικό τμήμα. Αυτή που πρεσβεύει η κίνηση για τον Αντίνο και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής φυσικά.

Όμως τι είναι αυτό που κάνει τον 20χρονο να ξεχωρίζει; Ποια στοιχεία φέρνει στο «τριφύλλι»;

Το παρατσούκλι «αστραπή» που τον συνοδεύει, μιλάει από μόνο του. Φημίζεται για την ταχύτητά του. Ένας πραγματικός… δαίμονας στην αριστερή πλευρά της μεσοεπιθετικής γραμμής. Με τον νεανικό ενθουσιασμό, τον νεύρο της Αργεντινής και το τεράστιο ταλέντο.

Στην ταχύτητά του στηρίζει και την ντρίπλα του. Έχει το προνόμιο να πετά την μπάλα και να ξεφεύγει από τους αντιπάλους, οι οποίοι είναι δύσκολο να τον αντιμετωπίσουν σε αυτό το στοιχείο. Συνδυάζοντας παράλληλα την εξαιρετική τεχνική. Στο… ρεπερτόριό του είναι οι «ποδιές» σε αντιπάλους και έχει τα χαρακτηριστικά των εξτρέμ από την πατρίδα του. Των κορυφαίων εξ αυτών.

Δεν είναι τυχαία μέλος της Κ20 της «αλμπισελέστε», άρα μία απ’ τις μεγαλύτερες ελπίδες της χώρας. Παίζει αριστερά, αλλά είναι δεξιοπόδαρος. Έχει όμως την ικανότητα να χρησιμοποιεί το αριστερό πόδι, γι’ αυτό κινείται περισσότερο πάνω στη γραμμή, χωρίς να ψάχνει διαρκώς τη διαγώνια κίνηση για να φέρει την μπάλα στο καλό του πόδι.

Εκτελεί εξαιρετικά τις στατικές φάσεις, ενώ έχει καλό σουτ και δεν φοβάται να το δοκιμάσει. Φημίζεται για το ποδοσφαιρικό του θράσος και τον τσαμπουκά του, παίζοντας απέναντι σε μεγαλύτερους αντιπάλους μάλιστα. Κοινώς δεν είναι το… παιδάκι που θα «μασήσει» στην πρώτη κλωτσιά. Το αντίθετο.

Η ταχύτητά του συνοδεύεται από νευρικό κορμί που δεν πέφτει εύκολα. Ένας απ’ τους χαρακτηρισμούς που του έχουν κάνει στην πατρίδα του, είναι «μηχανή του πρέσινγκ». Κάτι που λέει πολλά για ένα συστατικό που δεν είχε ο Παναθηναϊκός. Πέραν του ταλέντου, μεγάλη αθλητικότητα και ενέργεια στο αριστερό «φτερό». Συνδυασμένα με την επιστροφή του Πελίστρι και την απόκτηση του Τετέι, δημιουργείται μια τριάδα «δυναμίτης» αθλητικότητας.