Η Γοδόι Κρουζ αποχαιρέτησε τον Σαντίνο Αντίνο που έρχεται στον Παναθηναϊκό
Onsports Team 17 Ιανουαρίου 2026, 00:15
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

Το μήνυμα της ομάδας που αφήνει ο Αργεντινός για να φορέσει τα «πράσινα» - «Σε ευχαριστούμε για όλα Τσούλου».

Η συμφωνία «έκλεισε», ο Σαντίνο Αντίνο είναι παίκτης του Παναθηναϊκού και απομένει το τυπικό σκέλος. Δηλαδή η άφιξή του στην Ελλάδα και οι ανακοινώσεις της συμφωνίας.

Η Γοδόι Κρουζ ουσιαστικά ανακοίνωσε την μεταγραφή, καθώς είπε αντίο στον 20χρονο που ξεκινά το ταξίδι για την Ευρώπη, αφήνοντας το κλαμπ της Μεντόσα όπου μεγάλωσε ποδοσφαιρικά και αγάπησε από παιδί.

Το μήνυμα της Γοδόι Κρουζ αναφέρει:

«Σε ευχαριστούμε για κάθε μάθημα ποδοσφαίρου, για κάθε γκολ και τρικ. Που υπερασπίστηκες τα χρώματα μας σε κάθε κατηγορία, που μας επιτρέπεις να είμαστε μέρος και να παρακολουθούμε την εξέλιξή σου. Αλλά, κυρίως, που είσαι αυτός ο οπαδός που έπαιζε στο γήπεδο δίνοντας τα πάντα, με αγνή αγάπη και πάθος... και, πάνω απ' όλα, με αίσθημα ότι ανήκει κάπου.

Σήμερα, ένας νέος παίκτης αναδύεται από εμάς στον κόσμο. Και για αυτό το νέο βήμα στην καριέρα σου, είμαστε περήφανοι για σένα. ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΟΛΑ, ΤΣΟΥΛΟΥ!»


Η Γοδόι Κρουζ αποχαιρέτησε τον Σαντίνο Αντίνο που έρχεται στον Παναθηναϊκό
