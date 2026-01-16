Παναθηναϊκός: «Είπε αντίο στους συμπαίκτες του ο Σαντίνο Αντίνο»

Onsports Team

Αργεντινός δημοσιογράφος δημοσίευσε την πληροφορία πως ο 20χρονος που υπέγραψε στον Παναθηναϊκό, αποχαιρέτησε ήδη τους παίκτες της Γοδόι Κρουζ και ετοιμάζεται να ταξιδέψει στην Ελλάδα.

Η ολοκλήρωση της μεταγραφής του Σαντίνο Αντίνο στον Παναθηναϊκό, ουσιαστικά είναι γεγονός. Τυπικά θα γίνει με την άφιξή του στην Αθήνα, τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και την ανακοίνωση απόκτησής του μέχρι το 2030.

Ο Αργεντινός όπως μετέδωσε ο δημοσιογράφος Ουριέλ Λουχτ, ήδη είπε αντίο στους συμπαίκτες του στην Γοδόι Κρουζ. Με δική του επιθυμία τον τελευταίο καιρό έκανε ατομικές προπονήσεις, περιμένοντας τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό.

Μάζεψε ήδη τα προσωπικά του αντικείμενα, είπε «αντίο» στους ανθρώπους της ομάδας και τους συμπαίκτες του. Μια ιδιαίτερη στιγμή για αυτόν, καθώς από παιδί είναι στη συγκεκριμένη ομάδα.

Παράλληλα, εντός των ερχόμενων ωρών θα ξεκινήσει το μεγάλο ταξίδι για την Ελλάδα. Φεύγοντας από την Μεντόσα, θα πάει στο Μπουένος Άιρες, από εκεί μέσω ανταπόκρισης θα φτάσει στην χώρα μας, λογικά την Κυριακή. Βάζοντας στην τελική ευθεία και το τυπικό σκέλος της μεταγραφής του.