Παναθηναϊκός: Υπέγραψε ο Αντίνο, έρχεται άμεσα στην Ελλάδα!

Onsports Team

Η άφιξη του 20χρονου, οι καθιερωμένες εξετάσεις και οι ανακοινώσεις απομένουν για την σπουδαία «πράσινη» μεταγραφή – Έστειλαν όλα τα έγγραφα υπογεγραμμένα οι Αργεντίνοι.

Το σπουδαίο deal για το οποίο δουλεύει ο Παναθηναϊκός εδώ και εβδομάδες, είναι πλέον γεγονός! Η Γοδόι Κρουζ απέστειλε υπογεγραμμένα όλα τα απαραίτητα έγγραφα της μεταγραφής του Σαντίνο Αντίνο στο «τριφύλλι». Την ίδια ώρα που και ο ποδοσφαιριστής απέστειλε το συμβόλαιό του υπογεγραμμένο.

Η συμφωνία «έκλεισε» κάτι παραπάνω από τα 8.000.000 ευρώ. Τόσα χρήματα θα δοθούν συνολικά για να έρθει στην Ελλάδα ο 20χρονος Αργεντινός εξτρέμ, που είναι διεθνής με τις μικρές εθνικές της «αλμπισελέστε» και θεωρείται απ’ τα μεγαλύτερα ταλέντα της χώρας του.

Η επιμονή των «πράσινων» δικαιώθηκε και «έκλεισε» η σπουδαία κίνηση, που ενισχύει σημαντικά τα «φτερά» της μεσοεπιθετικής γραμμής του «τριφυλλιού».

Ο νεαρός που απ’ την πρώτη στιγμή πίεζε για να έρθει στον Παναθηναϊκό, θα μπει στο αεροπλάνο άμεσα για να είναι στην Ελλάδα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Εν συνεχεία θα περάσει τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και θα ανακοινωθεί η συμφωνία μέχρι το 2030. Και φυσικά θα ενσωματωθεί στις προπονήσεις υπό τις οδηγίες του Ράφα Μπενίτεθ.