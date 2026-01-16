Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός: Μετά τον Αντίνο προχωράει και για Κραλ
Οnsports Team 16 Ιανουαρίου 2026, 13:57
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Μετά τον Αντίνο προχωράει και για Κραλ

Ο Παναθηναϊκός φουλάρει για την περαιτέρω ενίσχυση του ρόστερ του και μετά τη μεταγραφή του Σαντίνο Αντίνο ρίχνει το βάρος στην περίπτωση του Άλεξ Κραλ.

Η οριστική συμφωνία με τη Γοδόι Κρουζ για τη μεταγραφή του Σαντίνο Αντίνο επιτρέπει στον Παναθηναϊκό να ρίξει το βάρος του και στις υπόλοιπες περιπτώσεις που απασχολούν.

Μία από αυτές είναι και η απόκτηση κεντρικού μέσου, με τον Άλεξ Κραλ να είναι το φαβορί στη λίστα των «πράσινων».

Ο Τσέχος άσος της Ουνιόν Βερολίνου, που δεν βρίσκεται στα πλάνα του προπονητή του, βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τον Παναθηναϊκό και δεν αποκλείεται άμεσα να υπάρξουν εξελίξεις.

Ο 27χρονος μέσος κουβαλάει ένα σημαντικό βιογραφικό, ενώ μετράει 48 συμμετοχές με 2 γκολ στην εθνική ομάδα της χώρας του.

Τη φετινή σεζόν είναι πιο περιορισμένος ο ρόλος του στην ομάδα του Βερολίνου, μετρώντας 9 συμμετοχές, κυρίως ως αλλαγή στην Bundesliga.

Το who is who του Κραλ

Πριν από επτά χρόνια, η Σπαρτάκ Μόσχας έβγαλε από τα ταμεία της το ποσό των 12 εκατ. ευρώ για να τον κάνει δικό της από τη Σλάβια Πράγας. Ακολούθησαν περάσματα από Γουέστ Χαμ, Σάλκε και Εσπανιόλ, πριν φορέσει τη φανέλα της Ουνιόν Βερολίνου, όπου βρίσκεται τον τελευταίο 1,5 χρόνο.

Εως τώρα, ο 27χρονος Κραλ έχει 62 εμφανίσεις στην Bundesliga και 37 στη La Liga, ενώ έχει συμμετοχές σε Champions League και Europa League.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
SUPER LEAGUE

Ο Παναθηναϊκός έκανε δικό του τον Αντίνο - Πότε έρχεται στην Ελλάδα

Ο Παναθηναϊκός έκανε δικό του τον Αντίνο - Πότε έρχεται στην Ελλάδα
SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: «Ρώτησε για τον Ρούμπεν Σάντσεθ της Εσπανιόλ»

Παναθηναϊκός: «Ρώτησε για τον Ρούμπεν Σάντσεθ της Εσπανιόλ»

Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Super League: Ανακοινώθηκε η αναβολή του Κηφισιά – ΠΑΟΚ
2 λεπτά πριν Super League: Ανακοινώθηκε η αναβολή του Κηφισιά – ΠΑΟΚ
SUPER LEAGUE
Super League: Αναβάλλεται το Κηφισιά – ΠΑΟΚ μετά από αίτημα του «δικέφαλου»
27 λεπτά πριν Super League: Αναβάλλεται το Κηφισιά – ΠΑΟΚ μετά από αίτημα του «δικέφαλου»
SUPER LEAGUE
Στη διάθεση του κόσμου της ΑΕΚ τα εισιτήρια για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό - «Εξαφανίζονται» άμεσα
1 ώρα πριν Στη διάθεση του κόσμου της ΑΕΚ τα εισιτήρια για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό - «Εξαφανίζονται» άμεσα
EUROLEAGUE
Η απουσία του #nunnbetter οδηγεί τον Παναθηναϊκό στην ήττα
1 ώρα πριν Η απουσία του #nunnbetter οδηγεί τον Παναθηναϊκό στην ήττα
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved