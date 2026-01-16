Παναθηναϊκός: Μετά τον Αντίνο προχωράει και για Κραλ

Οnsports Team

Ο Παναθηναϊκός φουλάρει για την περαιτέρω ενίσχυση του ρόστερ του και μετά τη μεταγραφή του Σαντίνο Αντίνο ρίχνει το βάρος στην περίπτωση του Άλεξ Κραλ.

Η οριστική συμφωνία με τη Γοδόι Κρουζ για τη μεταγραφή του Σαντίνο Αντίνο επιτρέπει στον Παναθηναϊκό να ρίξει το βάρος του και στις υπόλοιπες περιπτώσεις που απασχολούν.

Μία από αυτές είναι και η απόκτηση κεντρικού μέσου, με τον Άλεξ Κραλ να είναι το φαβορί στη λίστα των «πράσινων».

Ο Τσέχος άσος της Ουνιόν Βερολίνου, που δεν βρίσκεται στα πλάνα του προπονητή του, βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τον Παναθηναϊκό και δεν αποκλείεται άμεσα να υπάρξουν εξελίξεις.

Ο 27χρονος μέσος κουβαλάει ένα σημαντικό βιογραφικό, ενώ μετράει 48 συμμετοχές με 2 γκολ στην εθνική ομάδα της χώρας του.

Τη φετινή σεζόν είναι πιο περιορισμένος ο ρόλος του στην ομάδα του Βερολίνου, μετρώντας 9 συμμετοχές, κυρίως ως αλλαγή στην Bundesliga.

Το who is who του Κραλ

Πριν από επτά χρόνια, η Σπαρτάκ Μόσχας έβγαλε από τα ταμεία της το ποσό των 12 εκατ. ευρώ για να τον κάνει δικό της από τη Σλάβια Πράγας. Ακολούθησαν περάσματα από Γουέστ Χαμ, Σάλκε και Εσπανιόλ, πριν φορέσει τη φανέλα της Ουνιόν Βερολίνου, όπου βρίσκεται τον τελευταίο 1,5 χρόνο.

Εως τώρα, ο 27χρονος Κραλ έχει 62 εμφανίσεις στην Bundesliga και 37 στη La Liga, ενώ έχει συμμετοχές σε Champions League και Europa League.