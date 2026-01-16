Παναθηναϊκός: Η συγκλονιστική στάση του ποδοσφαιριστή που πήγε κόντρα σε όλους

Onsports Team

Ένα παιδί 20 ετών, μεγαλωμένο σε μια ομάδα όπως η Γοδόι Κρουζ, όντας Αργεντινός, δέχτηκε απίστευτη πίεση για να ακολουθήσει έναν διαφορετικό δρόμο και δεν το έκανε.

Ο Σαντίνο Αντίνο δεν… γεννήθηκε στους Αμπελόκηπους αγαπώντας τον Παναθηναϊκό. Ίσως να μην γνωρίζει που πέφτει η Ελλάδα στον χάρτη. Παράλληλα, γνωρίζει πως το «τριφύλλι» είναι μια ομάδα με προπονητή τον Ράφα Μπενίτεθ, που αγωνίζεται σε μέτριο πρωτάθλημα της Ευρώπης και δεν το έχει κατακτήσει 15 χρόνια.

Τα χρήματα που του προσφέρουν οι «πράσινοι», μπορεί να τα βρει κι από αλλού. Ήταν η πρόταση του Ολυμπιακού το περασμένο καλοκαίρι, οι ομάδες της Ευρώπης και της Βραζιλίας αυτό τον καιρό, συν την Ρίβερ Πλέιτ φυσικά. Όμως η συμφωνία του να έρθει στον Παναθηναϊκό, η πίστη του στο πλάνο και στη σημασία που θα έχει ο ίδιος σε αυτό, τον έκαναν να πάρει την απόφασή του.

Αυτό ήταν το θεωρητικά εύκολο. Το δύσκολο ήταν το να επιμείνει η πλευρά του 20χρονου σε αυτή την απόφαση. Η οικογένειά του, το γραφείο που τον εκπροσωπεί, πάνω απ’ όλα ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής. Επέδειξε στάση αλύγιστη, φέρνοντας τη μεταγραφή στο επίπεδο που είναι τώρα.

Η Γοδόι Κρουζ και ο πρόεδρός της, ξεκάθαρα δεν κοίταζαν πρωτίστως το συμφέρον τους οικονομικά. Είχαν δέσμευση απέναντι στην Ρίβερ Πλέιτ και γι’ αυτό πίεζαν αφόρητα τον ποδοσφαιριστή. Όπως και συνολικά η κατάσταση στην Αργεντινή, καθώς οι «εκατομμυριούχοι» είναι τεράστιο μέγεθος οπότε η ατμόσφαιρα ήταν πιεστική προς τον 20χρονο. Σε σημείο να τον… κοροϊδεύουν που επιλέγει Παναθηναϊκό και όχι την ομάδα του Μπουένος Άιρες.

Το σημείο «κλειδί» σε αυτό το deal, σαφώς ήταν η επιμονή του Παναθηναϊκού, τα χρήματα που δίνει, αλλά και η υπομονή στα τερτίπια των Αργεντίνων. Πρώτα και πάνω απ’ όλα όμως, ήταν η θέληση του ποδοσφαιριστή.

Δεν είναι μικρό πράγμα ένα παιδί 20 ετών που έχει μεγαλώσει στην Γοδόι Κρουζ, να πηγαίνει κόντρα στα θέλω της. Φτάνοντας στο σημείο να πάρει τηλέφωνο τον πρόεδρο της Ρίβερ Πλέιτ, για να τον ενημερώσει ευγενικά πως δεν θέλει να παίξει στην ομάδα του. Ήταν η κίνηση που άλλαξε τη στάση του κλαμπ απ’ την Μεντόσα. Μέχρι τότε, η Γοδόι δεν το συζητούσε καν με οποιαδήποτε άλλη ομάδα.